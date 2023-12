Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 dicembre 2023: Clara vuole tornare a casa. Basta fuggire!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara chiederà a Eduardo di tornare in Italia mentre Alberto vivrà con grande dolore questo momento di solitudine, proprio a Natale.