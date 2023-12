Un Posto al Sole Anticipazioni 28 dicembre 2023: Micaela furiosa contro Samuel!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole della puntata in onda su Rai3 il 28 dicembre 2023, alle ore 20.50, Eduardo deve affrontare le conseguenze delle sue azioni e della minaccia ad Alberto mentre Damiano apprende da Rosa che il Sabbiese è tornato a Napoli. Intanto Micaela, felice del suo successo in radio, si scontra con Samuel. I due capiranno di avere due visioni diverse su come dovrebbe andare la loro relazione. Mariella, insospettita dal comportamento eccessivamente preoccupato di Serena con lei, comincerà a sospettare che la Cirillo le nasconda qualcosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo pronto ad affrontare Alberto

Clara ed Eduardo sono tornati a Napoli e ora dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni. Sabbiese sa perfettamente che Alberto non avrà pietà e cercherà di vendicarsi per la loro fuga e per le minacce che ha ricevuto. E in effetti il Palladini affilerà le armi per punire sia la Curcio che il suo amante. Intanto Damiano scoprirà da Rosa che il suo amico è tornato in città e vorrà subito contattarlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela e Samuel ai ferri corti

Samuel ha lasciato Speranza per stare con Micaela ma il ragazzo sta incontrando molte difficoltà in questa strana relazione che si è creata tra loro. La Cirillo comincerà a essere infastidita dall’insistenza dello chef. Tra i due ragazzi ci sarà un duro scontro, che farà emergere – drammaticamente – le due visioni diverse sulla loro relazione. Come andrà a finire tra loro? Samuel si confiderà con Nunzio, a cui racconterà tutto quello che è successo. Il Cammarota cercherà di dargli dei consigli.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella preoccupata

Serena ha scoperto la verità su Micaela e Samuel ma soprattutto perché l’Altieri ce l’aveva così tanto con sua sorella. La Cirillo vorrà in qualche modo recuperare ma finirà per insospettire e inquietare la sua amica. Mariella si renderà conto del comportamento troppo sollecito della moglie di Filippo e cercherà di capire cosa nasconde.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.