Un Posto al Sole Anticipazioni 29 dicembre 2023: Damiano convince Eduardo a costituirsi!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 29 dicembre 2023, alle ore 20.50, Damiano spingerà Eduardo a fare un grande passo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Renda convincerà Sabbiese a consegnarsi alla polizia e a mettere fine a tutta questa assurda situazione. Intanto Alberto, ormai in preda al desiderio di vendetta, tenterà di togliere immediatamente la custodia di Federico a Clara. Eugenio dovrà gestire le mille domande di Antonio, tormentato dalla verità che gli ha rivelato Manuel. Nunzio cercherà di fornire a Samuel una strategia per riconquistare Micaela, dopo il loro litigio.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano convince Eduardo a costituirsi

Clara ed Eduardo sono tornati a Napoli e stanno affrontando le conseguenze delle loro azioni. Clara dovrà tenere a bada Alberto, furioso e iracondo, pronto a prendersi la sua vendetta contro la Curcio e a toglierle, per sempre e una volta per tutte, la custodia di Federico. Il Palladini non sentirà ragioni e non basterà la mediazione di Niko per placare la sua furia. Eduardo invece prenderà una decisione molto importante per il suo futuro ma anche per quello di Clara. Il Sabbiese si costituirà. Damiano lo convincerà a consegnarsi alla polizia e a mettere fine a tutta questa assurda situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio alle prese con le domande scomode di Antonio

Manuel ha scoperto di Viola e Damiano ed è corso a informare Antonio. Il piccolo Nicotera è rimasto sconvolto dalle parole del suo amichetto e ora vuole risposte. Eugenio si troverà a dover rispondere alle domande scomode e continue del figlio, ignaro che il piccolo sappia già la verità su Viola e Damiano. Il magistrato dovrà mantenere la pazienza ma sino a quando riuscirà a farlo? La Bruni capirà il disagio del bambino e interverrà prima che sia troppo tardi?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio ha una strategia per aiutare Samuel

Micaela è furiosa con Samuel. La Cirillo non è per nulla d’accordo con la visione di relazione che ha il Piccirillo e i due hanno finito per discutere ferocemente. Il giovane chef si confiderà con Nunzio e il Cammarota gli darà dei preziosi consigli anzi gli fornirà una strategia per riconquistare la Cirillo. Samuel la metterà in pratica ma soprattutto funzionerà? La sorella di Serena tornerà indietro sui suoi passi?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.