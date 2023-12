Un Posto al Sole Anticipazioni 26 dicembre 2023: Manuel scopre che Viola e Damiano stanno insieme e spiffera tutto ad Antonio

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuel scopre che Viola e Damiano stanno insieme e decide di informare Antonio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 26 dicembre 2023, alle ore 20.50, ci rivelano che Viola e Damiano cercheranno di tenere nascosta ai figli la loro relazione ma invano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Manuel capirà che tra i due c’è del tenero e correrà a informare Antonio di quanto scoperto. Intanto Luca passerà il Natale con Guido e Mariella, che scopriranno nel dottore un piacevole ospite. L’ombra della malattia Del De Santis tornerà però a bussare alla sua porta e a tormentarlo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola e Damiano attenti a non turbare i figli

Viola ha lasciato Eugenio e insieme a lui ha comunicato ad Antonio la loro separazione. La Bruni ha però deciso di non dirgli di avere una nuova relazione e che il suo nuovo amore è Damiano, il padre del suo amichetto Manuel. Viola e il Renda stanno cercando di vivere il loro rapporto in modo discreto, per non turbare i loro figli, più di quanto lo siano già. Ma la loro attenzione non basterà. Qualcuno scoprirà tutto e non sarà più nulla come prima.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuel scopre la relazione tra Viola e Damiano

Viola e Damiano non riusciranno a nascondere a lungo la loro relazione. Manuel comprenderà che i due stanno nascondendo qualcosa e comprenderà che quello che non vogliono che lui ed Antonio sappiano, è la relazione amorosa che si è creata tra loro. Il piccolo, scoperto tutto, correrà a informare il suo amichetto e Antonio rimarrà talmente scosso, da cominciare a comportarsi in modo molto strano.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca passa il Natale con Guido e Mariella

Per Luca si tratta del primo Natale a Palazzo Palladini dopo il suo ritorno. Il De Santis passerà il cenone insieme a Guido e Mariella, che scopriranno quanto il dottore sia un ospite piacevole. Ma la malattia che sta tormentando il medico, tornerà a bussare alla sua porta. Purtroppo per Luca, la cosa sarà davvero dolorosa anche in un momento di festa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.