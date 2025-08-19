Un Posto al Sole Anticipazioni dal 25 al 29 agosto 2025: Niko vuole sposare Manuela

Anticipazioni TV

Lunedì 25 agosto 2025

Sono trascorse le settimane di vacanza e finalmente Palazzo Palladini si rianima. Reduce da un intervento delicato, Eugenio dovrà affrontare conseguenze importanti e Viola si troverà nel mezzo. Nel frattempo, Niko, Manuela, Serena e Filippo si concedono gli ultimi momenti di relax prima di tornare a lavoro. Micaele fa ritorno a Napoli sperando che il legame tra Samuel e Gabriela sia definitivamente incrinato. Ospite di Luca e Giulia, Raffaele si lamenta del comportamento di Renato, che gli tiene il broncio da oltre un mese e ormai vive isolato.

Martedì 26 agosto 2025

Gianluca vorrebbe evitare che suo padre lasci la Terrazza ma Luca lo spronerà a prendere una sorprendente decisione. Viola torna da Milano per stare accanto ad Eugenio durante la convalescenza ma le tensioni con Damiano sono alle stelle.

Mercoledì 27 agosto 2025

Viola riporta ad Antonio le delicate condizioni di salute del padre, mentre Damiano è sempre più distante e teso nei confronti della sua compagna. Nel frattempo, Niko è pronto a fare un passo decisivo mentre Manuela si riscopre molto gelosa. Gianluca ha un chiarimento con il padre e si riavvicina a Luca per ringraziarlo del suo sostegno, anche se forse sta concedendo troppa fiducia ad Alberto.

Giovedì 28 agosto 2025

Marina torna dalle vacanze con un solo scopo: convincere Antonietta a vendicarsi di Gennaro. Mentre tra Viola e Damiano la tensione è alle stelle, Ornella è sempre più sospettosa del rapporto tra sua figlia ed Eugenio, certa che tra loro ci sia un forte sentimento. Rosa, invece, è ancora scossa dal passato con il suo ex mentre Mariella scopre che il figlio ha tratto giovamento dal rapporto con il padre e teme che il suo ritorno possa turbarlo.

Venerdì 29 agosto 2025

Marina vuole spingere Antonietta a far confessare a Gennaro l’omicidio di Assane e registrare tutto, ma purtroppo questo piano non filerà liscio come sperato. Mariella rientra dalle vacanze con Sasà mentre Guido l’attende per chiarire cosa è successo tra loro. Filippo e Niko organizzano ogni dettaglio per rendere perfetta la proposta di matrimonio di Niko a Manuela. Lei, insieme a Serena, inizia a sospettare del suo fidanzato e si crea un grande equivoco.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.