Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2025: Manuela gelosa, Niko le nasconde qualcosa...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 agosto 2025 su Rai 3 vedremo Niko assumere uno strano atteggiamento, tanto che Manuela inizierà a sospettare qualcosa... Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 27 agosto 2025 su Rai 3, alle ore 20.50, ora che il piccolo Antonio è tornato, Viola sente di doverlo informare circa le reali condizioni di Eugenio. Ciò, però, avrà delle ripercussioni anche sul suo rapporto con Damiano. Intanto, Niko sta per compiere un passo molto importante, tanto che Manuela diventerà nuovamente gelosa di lui. Gianluca, invece, dopo aver avuto un confronto con Alberto, si riconcilia con Luca e lo ringrazia per tutto quello che ha fatto per lui. Purtroppo, però, il giovane potrebbe aver preso un abbaglio con suo padre... Ma ecco cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 27 agosto 2025: Viola e Damiano sempre più distanti...

Viola è da poco rientrata a Napoli con Eugenio, il quale si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in un ospedale di Milano. Nonostante ora lei si è di nuovo ricongiunta con Damiano, quest'ultimo continua a sembrare piuttosto freddo e scostante nei suoi riguardi; infatti, il Renda ce l'ha ancora con la Bruni junior per essere partita con il Nicotera, benché sapesse che non gli avrebbe fatto per niente piacere. Adesso, come se non bastasse, sta per accadere qualcos'altro che avrà delle pesanti ripercussioni sulla loro relazione già in crisi...

Manuela gelosa di Niko in Un Posto al Sole

Dato che il piccolo Antonio è tornato, Viola crede che la cosa migliore da fare sia metterlo subito al corrente delle reali condizioni di salute di suo padre Eugenio. Questo, però, si ripercuoterà anche sul rapporto tra la maestra e Damiano. Intanto, Niko, di rientro dalle sue vacanze estive, sta per compiere un passo molto importante. Proprio perché preso da questa novità degna di nota, il giovane avrà la testa tra le nuvole, tanto che Manuela inizierà a guardarlo con sospetto, e soprattutto tornerà ad essere gelosissima! Ma che cosa sta nascondendo il Poggi?

Un Posto al Sole: Gianluca si sta illudendo?

Gianluca, pur di non avere più niente a che fare con Alberto, aveva preso una drastica decisione: lasciare per sempre la Terrazza. Tuttavia, è intervenuto prontamente Luca, il quale gli ha dato un consiglio che lo ha spinto a tornare sui suoi passi e riconsiderare la sua posizione. Così, dopo aver parlato con suo padre, il ragazzo si sente pronto ad interfacciarsi di nuovo con De Santis, ma stavolta per ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per aiutarlo. Peccato che ben presto Gianluca potrebbe realizzare di aver riposto troppa fiducia nel Palladini...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.