Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?

Francesca Simone
2

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 26 agosto 2025 su Rai 3. Nell'episodio della Soap vedremo Damiano continuare a trattare con freddezza Viola...

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 agosto 2025: Damiano e Viola ancora ai ferri corti. Fine di un amore?

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 26 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai 3, Gianluca non ha alcuna intenzione di rivedere suo padre Alberto, ed è proprio per questo motivo che decide di lasciare la Terrazza. Tuttavia, Luca lo spingerà a prendere una decisione a dir poco spiazzante. Intanto, Viola sta tornando a casa dopo aver accompagnato Eugenio a Milano per stargli accanto anche durante la convalescenza. Nonostante ora lei sia di nuovo a Napoli, Damiano continua a trattarla freddamente... Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata della Soap.

Un Posto al Sole: Gianluca vuole andarsene...

Il rapporto tra Alberto e suo figlio Gianluca è sempre stato piuttosto turbolento, ed ora la situazione ancora non accenna a migliorare. Da quando ha rimesso piede a Napoli, il giovane si ostina a non voler avere niente a che fare con suo padre; proprio perché continua ad essere di questa idea, Gianluca arriva a prendere una drastica decisione. Il ragazzo si accinge a lasciare la Terrazza, così da non rischiare d'incrociare il Palladini. Interviene prontamente Luca, il quale gli fa un bel discorsetto e lo spingerà addirittura a fare una scelta sorprendente... Di che cosa si tratterà?

Damiano e Viola ai ferri corti nella puntata di Un Posto al Sole del 26 agosto 2025

Nel momento in cui ha scoperto che i problemi di salute di Eugenio erano gravi a tal punto che un delicato intervento fosse l'unica scelta possibile, Viola ha deciso di restare al suo fianco in questo momento tanto difficile. La maestra è arrivata persino a fare i bagagli per accompagnarlo a Milano, dove avrebbe avuto luogo l'operazione, incurante del fatto che Damiano non ne fosse per niente felice. Infatti, quest'ultimo è apparso irritato non appena è venuto a sapere della partenza della Bruni junior, ed ha iniziato a trattarla con una certa freddezza... fino ad arrivare a baciare Rosa!

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano tiene Viola a distanza...

Viola ed Eugenio sono finalmente rientrati dal loro viaggio a Milano, e lei continua a stargli accanto durante il periodo della convalescenza. Purtroppo, nonostante il suo ritorno, l'atteggiamento di Damiano nei confronti della Bruni junior non cambierà, nonostante sia rincasata e sia al suo fianco. Il Renda continua ad essere distaccato dalla fidanzata, poiché evidentemente non è ancora riuscito a digerire che sia partita con il suo ex, benché sapesse che avrebbe dato un dispiacere a lui. Come reagirà Viola al comportamento di Damiano?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Francesca Simone
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Soap e Gossip
