Un Posto al Sole Anticipazioni 28 agosto 2025: Ornella sospetta di Viola, Rosa pensa a Damiano...

Francesca Simone

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2025 su Rai 3. Nell'episodio della Soap vedremo Ornella iniziare ad avere dei sospetti sui sentimenti di Viola, e Rosa non riuscire a smettere di pensare a Damiano...

Nell'episodio di Un Posto al Sole in onda il 28 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai 3, di ritorno dalle vacanze, Marina prova a convincere Antonietta a collaborare per vendicarsi di Gennaro, mentre Mariella ha la conferma che stare con Guido abbia fatto molto bene a Lollo; la sua paura è che il suo ritorno possa turbarlo. Intanto, la tensione tra Viola e Damiano è ancora palpabile. Ornella, invece, non fa che domandarsi se la figlia stia accanto ad Eugenio perché in realtà continua ad amarlo. Nel frattempo, Rosa non riesce a togliersi dalla testa il bacio che c'è stato con il suo ex... Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nella puntata della Soap.

Un Posto al Sole: Marina ha una proposta per Antonietta...

Dopo essersi presa una piccola pausa per godersi al meglio le sue vacanze estive, Marina sta per tornare all'attacco. La donna, rientrata a Napoli, si reca immediatamente da Antonietta perché ha qualcosa di molto importante da dirle. La Giordano deve provare a convincere la giovane a collaborare per mettere in atto un piano di vendetta contro Gennaro. Antonietta, ormai entrata in possesso delle prove dell'infedeltà del marito proprio grazie alla manager, che cosa deciderà di fare? Accetterà oppure si rifiuterà di stringere questo patto segreto con Marina?

Mariella in pensiero per Lollo nella puntata di Un Posto al Sole del 28 agosto 2025

Mariella è tornata a casa, ma si sta domandando se questo non rappresenterà un problema per Lollo. La vigilessa è partita per staccare un po' la spina, anche e soprattutto dopo il turbolento riavvicinamento con Guido; ora, però, è di nuovo in città, ed impaziente di riabbracciare il figlio. Rivedendo Lollo, l'Altieri si rende conto che, come pensava, gli ha fatto bene trascorrere del tempo di qualità insieme a suo padre. Proprio per questo motivo, la donna si sta chiedendo se il suo ritorno possa turbare il figlio, che a fatica pare aver riconquistato un pizzico di serenità...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella dubbiosa, Rosa pensa a Damiano...

Viola e Damiano continuano ad essere distanti. Da quando lei ha deciso di partire per accompagnare Eugenio a Milano, lui ha iniziato a tenerla a trattarla con una certa freddezza; ed ora che lei è tornata a casa, le cose tra loro non accennano a migliorare. Nel mentre, Ornella si pone sempre la stessa domanda: ha il forte dubbio che Viola abbia scelto di restare al fianco dell'ex non soltanto per stargli accanto in un momento delicato, ma anche e soprattutto perché non ha mai smesso di amarlo. Come se non bastasse, Rosa non fa che pensare al bacio che le ha dato il Renda di recente...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

