Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2025: Raffaele preoccupato per Renato. Ecco perché...

Francesca Simone

Finalmente Un Posto al Sole torna a tenerci compagnia! Nella nuova puntata in onda il 25 agosto 2025 su Rai 3 vedremo Raffaele in ansia per Renato, che si comporta in modo strano da troppo tempo ormai. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2025: Raffaele preoccupato per Renato. Ecco perché...

L'attesa è finita: finalmente Un Posto al Sole torna a tenerci compagnia in queste ultime serate d'estate! Infatti, domani, lunedì 25 agosto 2025, andrà in onda su Rai 3 - come di consueto alle ore 20.50 - la prima puntata inedita della nuova stagione di questa amatissima soap. Ma ecco che cosa vedremo nell’episodio in questione: dopo due settimane, rivediamo gli inquilini di Palazzo Palladini. Qualcuno sta rientrando dalle vacanze estive, mentre altri non hanno mai lasciato il loro appartamento. Qualcun altro, invece, si è visto costretto a partire per dei problemi di salute: Eugenio è andato a Milano per sottoporsi ad un delicato intervento, che avrà gravi conseguenze su lui e Viola. Intanto, Niko, Manuela, Serena e Filippo si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie, mentre Micaela sta tornando a Napoli per capire se l'estate abbia rafforzato oppure distrutto - come si augura - la relazione amorosa tra Samuel e Gabriela. Raffaele, invece, è ospite di Luca e Giulia, e si sta lamentando con loro perché Renato fa l'offeso e vive recluso da circa un mese...

Un Posto al Sole Anticipazioni 25 agosto 2025: Eugenio si è operato...

Sono trascorse ben due settimane dall'ultima volta in cui abbiamo visto gli inquilini di Palazzo Palladini, ed ora, finalmente, li ritroviamo. Alcuni di loro hanno trascorso delle belle vacanze estive, mentre qualcun altro non si è mai mosso di casa. Poi, però, c'è chi è dovuto partire, ma non per andare a divertirsi o rilassarsi, bensì per le proprie preoccupanti condizioni di salute. Eugenio, infatti, è dovuto partire per Milano, dove si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Per fortuna, al suo fianco c'era Viola, la quale si è imposta con tutte le sue forze per accompagnarlo e stargli accanto in un momento tanto delicato. Tra altro - e c'era da aspettarselo - questa operazione avrà delle serie conseguenze sia sull'uomo che sulla sua ex...

Manuela indanga in Un Posto al Sole

Niko, Manuela, Serena e Filippo hanno trascorso dei giorni di vacanza all'insegna della spensieratezza, ed ora stanno cercando di continuare a godersi quanto resta loro dell'estate. Al contempo, però, c'è qualcuno che sta facendo ritorno a Napoli con un umore del tutto diverso rispetto a quello dei quattro. Micaela è pronta a tornare in città ed il suo unico pensiero sembra essere quello d'indagare per capire se la bella stagione abbia rinsaldato ancora di più il rapporto tra Samuel e la sua fidanzata Gabriela, oppure se - come si augura con tutta se stessa - li abbia allontanati...

Un Posto al Sole: Raffaele preoccupato per Renato...

Raffaele è ospite di Giulia e Luca, i quali stanno facendo del loro meglio per far fronte a tutte e difficoltà che la malattia di lui, l'Alzheimer, comporta. Come se non bastasse, adesso Giulia e Luca si vedono persino costretti a cibarsi le continue lamentele del loro ospite. Il Giordano senior è a dir poco nervoso a causa di Renato. Quello che all'uomo dà pensiero è che il suo amico non faccia altro che tenergli "il muso", e che viva da recluso da ormai circa un mese... Raffaele ed il Poggi senior saranno in grado di ritrovare la complicità di un tempo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 25 al 29 agosto 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
