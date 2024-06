Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2024: Clara e Federico minacciati dal boss Torrente!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai 3, proprio quando sono ad un passo dall'entrare nel programma di protezione, Clara ed il piccolo Federico vengono minacciati dal boss Torrente. Intanto, Roberto prova a riavvicinarsi a Marina: ha capito di essere stato poco presente con lei nell'ultimo periodo. Lara, invece, sta confidando i suoi tormenti a suor Maura, lasciandosi andare persino alla confessione di un delicato segreto. Nel frattempo, Claudia segue il consiglio di Silvia e si allontana da Guido. Ma il suo sacrificio sarà sufficiente per far sì che lui si riavvicini a Mariella?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara e Federico nel mirino di Torrente!

Angelo Torrente ha un solo obiettivo: farla pagare ad Eduardo per averlo tradito. Per tale ragione, la sua ira si sta per battere su coloro i quali il malavitoso pentito ha di più cari, ossia Clara ed il piccolo Federico. Questi ultimi sono ad un passo dal loro ingresso nel programma di protezione, quando improvvisamente vengono minacciati proprio dallo spietato boss. Come andrà a finire? Si mette molto male...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara si apre con suor Maura...

Roberto, concentrato com'è nella sua battaglia personale per tenersi stretto il piccolo Tommaso, si è allontanato ogni giorno di più da Marina. L'uomo, però, ha preso atto di essere stato troppo duro e poco presente con la moglie, e, amaramente pentito, ha deciso di provare a riavvicinarsi. Come reagirà la Giordano? Intanto, Lara si sta aprendo con una persona speciale. La bionda sta confidando a suor Maura tutti i suoi turbamenti, fino ad arrivare alla confessione di uno scabroso segreto...

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Claudia si allontana da Guido, ma...

Silvia e Michele, allarmati per le sorti della storia d'amore tra Guido e Mariella, hanno stabilito che fosse giunto il momento di prendere in mano la situazione: il loro matrimonio andava salvato a tutti i costi, ed era necessario intervenire prima che fosse troppo tardi. Allora, la mamma di Rossella ha preso di petto Claudia, chiedendole di stare lontana dal vigile per dargli l'occasione di recuperare la vecchia sintonia che c'era con la moglie. La donna si sente obbligata a seguire il consiglio, dunque assume un atteggiamento distaccato nei confronti di Guido. Ma siamo sicuri che ciò sarà sufficiente per centrare l'obiettivo?

