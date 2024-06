Un Posto al Sole Anticipazioni 25 giugno 2024: Eduardo corre un grave pericolo, il boss Torrente vuole vendicarsi!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 il 25 giugno 2024, Diego ed Ida sono speranzosi, Roberto e Marina sono sempre più lontani, mentre Eduardo rischia grosso. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 25 giugno 2024, alle ore 20.50, Diego ed Ida stano progettando il loro futuro, certi che ne farà parte anche il piccolo Tommaso. Intanto, Roberto continua a cercare di garantirsi un ruolo nella vita del bambino. Purtroppo, però, i suoi sforzi per raggiungere questo obiettivo non fanno che allontanarlo ancora di più da Marina, e lo distraggono da una questione più grave: qualcuno, infatti, potrebbe approfittare di questo allontanamento per rientrare nella sua vita. Le soffiate di Eduardo, invece, non sono servite a niente: Damiano non è stato in grado di trovare il nascondiglio del boss Torrente. Nel frattempo, quest'ultimo inizia a pianificare la sua vendetta contro il "traditore", il Sabbiese...

Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego ed Ida speranzosi...

Diego ed Ida hanno temuto il peggio: ossia perdere la custodia del piccolo Tommaso per sempre. Tuttavia, sembra proprio che, invece, le cose stiano per cambiare. Infatti, la giovane ha una concreta possibilità di riuscire nel suo intento. Per questo motivo, ora Ida ed il suo fidanzato stanno facendo qualche progetto sul loro futuro, un futuro in cui ovviamente è prevista anche la presenza del bambino...

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto rischia di perdere Marina...

Roberto non ha la minima intenzione di darsi per vinto. L'uomo è determinato a tenersi Tommasino, e farà di tutto pur di centrare il suo obiettivo. In effetti, il Ferri si sta dedicando anima e corpo alla sua personale battaglia per garantirsi un ruolo nella vita del figlio. Purtroppo, però, i suoi sforzi non fanno altro che allontanarlo da Marina, e per giunta lo distraggono da un fatto abbastanza grave: qualcuno potrebbe approfittarne per rientrare nella sua vita... Di chi si tratterà?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Torrente contro Sabbiese!

Mentre Lucia continuava a cercare il nascondiglio di Angelo Torrente, Damiano era impegnato in una delicata operazione di polizia che, tuttavia, sfortunatamente non ha dato i frutti sperati: il poliziotto non è stato in grado di rintracciare il boss. A quanto pare, nemmeno le soffiate di Eduardo gli sono tornate utili. Ora, tra l'altro, Torrente si prepara a scatenare la sua ira contro il traditore, ossia il Sabbiese...

