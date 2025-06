Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2025: Chiara si allea con Gennaro ed è pronta a prendersi la sua vendetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 giugno 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3 vedremo Chiara allearsi segretamente con Gennaro. La Petrone vorrà prendersi la sua vendetta ed è sicura che l'avrà!

Chiara lascerà tutti senza parole e per Marina e Roberto sarà uno smacco senza eguali. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 giugno 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Petrone prendere accordi con Gennaro per vendicarsi dei Ferri. La ragazza uscirà presto allo scoperto e lascerà ancora credere alla Giordano di aver deciso di aiutarla. Intanto tra Alberto e Gianluca ci sarà l’atteso faccia a faccia dopo anni di lontananza mentre Bice non vedrà l’ora di trovare il momento giusto per vendicarsi di Lello e finirà per coinvolgere Mariella. Scopriamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 giugno 2025: Chiara si allea con Gennaro

Marina crede Chiara la sua arma segreta ma non sa che la ragazza ha solo voglia di riprendersi ciò che suo e di avere la sua vendetta. La giovane non ha dimenticato quello che le è successo in passato e ora che è tornata a Napoli e può riprendere la sua vita, non vede l’ora di rimettere le cose a posto per lei. Chiara ha capito che il nemico giurato dei Ferri è Gennaro e ha ben pensato di farselo amico. I due stringeranno un accordo segreto, pronti a entrare in azione per mettere i due imprenditori con le spalle al muro e prendere in mano sia la Radio, cara a Chiara, sia i Cantieri, obiettivo di Gagliotti. La loro alleanza sibillina creerà un grande caos nelle trame di Upas.

Un Posto al Sole: Alberto e Gianluca faccia a faccia

Gianluca è tornato a Napoli ed è pronto ad affrontare suo padre dopo anni di lontananza. Tra i due non corre buon sangue e di certo non si sono lasciati con il sorriso. Il giovane Palladini prova un forte risentimento per il padre, mai stato dolce con lui. Alberto sembra invece pronto a rimediare. La nascita e la lontananza di Federico hanno risvegliato in lui l’istinto paterno e ora spera di recuperare con Gianluca. Nella puntata di Un Posto al Sole del 26 giugno 2025 vedremo i due faccia a faccia dopo tanti anni e chissà cosa riserverà questo incontro atteso da tempo.

Bice pronta a vendicarsi di Lello, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Bice non dimentica, mai e poi mai. La Cerruti non è una donna pronta a voltare pagina, soprattutto se si tratta di truffe. E lei, in una di queste, ci è finita con tutte le scarpe, arrivando persino a doversi giustificare con la Polizia. Bice vorrà vendicarsi di Lello e di quello che le ha fatto passare e aspetterà il momento giusto per farlo. Questo le si presenterà proprio ora e lei coglierà l’occasione al volo, finendo però per coinvolgere l’ignara Mariella, che finirà vittima della rivincita della sua amica.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 23 al 27 giugno 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.