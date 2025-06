Un Posto al Sole Anticipazioni 23 giugno 2025: Micaela non molla la presa... ma che fatica battere Gabriela!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 giugno 2025. Le trame dell'episodio della Soap di Rai3 ci rivelano che Micaela viene esclusa dalla scuola di danza ma non perde le speranze di vincere la sua guerra contro Gabriela. Intanto Alberto scopre un dettaglio molto importante su suo figlio Gianluca.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 23 giugno 2025 alle ore 20.50 su Rai3, Alberto scoprirà dei dettagli molto importanti su suo figlio. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che al ritorno di Giulia e Luca, Palladini verrà a sapere che i due sanno perfettamente dove sia Gianluca e la cosa lo turberà moltissimo. Intanto Rosa, sotto consiglio di Raffaele e Clara, farà un passo avanti con Pino e gli chiederà di fermarsi a dormire da lei per una notte. Micaela continuerà con il suo piano per vendicarsi di Gabriela. Peccato però che venga esclusa dalla scuola di Pasquale De Simone scatenando i commenti di Filippo, che le farà capire che la danza non è per lei. Nonostante questo e decisa ad averla vinta, la Cirillo non si arrenderà e farà di tutto per dimostrare di essere la migliore.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto scopre un dettaglio importante su Gianluca

Sono anni che Alberto non ha notizie di suo figlio Gianluca, dopo che tra i due ci fu la rottura definitiva. Il giovane è però stato rintracciato da Luca e si è prodigato per lui affinché non prendesse la decisione malsana e solitaria che aveva in mente. Ma così facendo si è messo nella condizione, purtroppo per lui, di dare a suo padre informazioni su di lui. Al ritorno di Giulia e Luca a Napoli, Palladini scoprirà che i due sanno perfettamente dove si trova il ragazzo e vorrà avere anche lui questa informazione, al più presto. Con la partenza di Federico e l’impossibilità di potergli stare vicino, Gianluca tornerà a essere l’unica sua speranza per avere vicino uno dei suoi figli.

Un Posto al Sole: Rosa invita Pino a passare la notte con lei

Rosa sta voltando pagina e stavolta del tutto. La Picariello ha trovato il coraggio di dimenticare il dolore del passato e di fare pace con se stessa e con l’abbandono di Damiano. Ha quindi lasciato che Pino si facesse spazio nel suo cuore e finalmente, per lei, è arrivato il momento di innamorarsi ancora. Con questo bel sentimento e seguendo i consigli di Raffaele e Clara, Rosa deciderà di invitare il postino a dormire da lei e passare una notte insieme nella sua casa. Manuel riuscirà ad abituarsi ad avere Pino sempre più vicino?

Micaela non molla la presa ma che fatica, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Micaela brucia di gelosia ed è determinata ad averla vinta con Gabriela. La Cirillo ha deciso di sfidare la sua rivale nel suo campo, la danza. Peccato che si stia accorgendo di non essere poi così portata al ballo. La gemella di Manuela verrà esclusa dalla scuola di Pasquale De Simone e Filippo ironizzerà, provocandola, sul fatto che lei non sia destinata a diventare una grande ballerina. Le parole di Sartori faranno infuriare Micaela, che deciderà di non arrendersi e di mostrare a tutti di che pasta sia fatta.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.