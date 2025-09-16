Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate di Un Posto al Sole in onda su Rai 3 dal 22 al 26 settembre 2025. Ecco le anticipazioni complete degli episodi della Soap.

Lunedì 22 settembre 2025

Vinicio è manipolato da Gennaro e Marina cerca di fagli aprire gli occhi, mentre Ferri è impaziente di ricevere la notifica che alleggerirà le misure restrittive alle quali è condannato. Nel frattempo, cercando mettere in atto un corteggiamento originale, Guido riceve un aiuto involontario da Micaela e Samuel. Silvia è preoccupata per Michele e lo spinge a prendersi una pausa dal lavoro, ma lui non vuole saperne e si getta a capofitto nell’intervista a Paolo Siani per ricordare i quarant’anni dalla morte del fratello Giancarlo.

Martedì 23 settembre 2025

Mentre Ferri vive una situazione sempre più complessa, Marina è tenuta lontana dai Cantieri da Gennaro, il quale rafforza il legame con Vinicio. Lui, protagonista di un imprevisto al caseificio, mostrerà a tutti quanto vale. Nel frattempo, Michele è felice del successo della trasmissione dedicata a Giancarlo Siani e si getta a capofitto nel lavoro, trascurando la sua vita privata. Silvia, tuttavia, questa volta ha esaurito la pazienza. Guido, invece, esaudisce un grande desiderio di Mariella che rimane senza parole per questo regalo.

Mercoledì 24 settembre 2025

Mentre Michele cede e accetta di prendersi una pausa, dall’ospedale arriverà una notizia importante quanto inaspettata che riguarda Agata. Gianluca cerca di ignorare il malessere che ormai lo tormenta e Giulia minimizza segnali preoccupanti della malattia di Luca.

Giovedì 25 settembre 2025

Il processo sta per iniziare ed Eduardo vuole trovare un impiego. Purtroppo il quartiere non lo accoglie come sperato. Quando Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei in ospedale allarmando Silvia, che teme di dover rinunciare anche questa volta al viaggio già progettato. Gianluca, invece, nasconde qualcosa.

Venerdì 26 settembre 2025

Matteo si vendica di Jimmy mettendo in pericolo la sua amicizia con Camillo. Mentre Eduardo perderà le staffe per una scritta offensiva, criticato da Pino e Alberto per questa reazione, un guasto tecnico di Marza e un picco intervento di Manuela, rendono Renato finalmente consapevole di essere dipendente dall’intelligenza artificiale. Questo basterà a ridestarlo?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.