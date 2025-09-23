Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2025: Michele pronto alla vacanza ma una chiamata cambia tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 settembre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Michele riuscirà a cambiare idea sulla sua vita e deciderà di concedersi le agognate vacanze con Silvia. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Saviani si preparerà a fare le valigie per partire con sua moglie ma una chiamata dall’ospedale cambierà tutto. Gianluca continuerà a essere molto misterioso e sarà sempre più evidente che qualcosa lo turbi e che non voglia condividerlo con nessuno. Intanto Rosa noterà dei nuovi episodi preoccupanti che dimostreranno che la malattia di Luca sta peggiorando. La Picariello cercherà però di nasconderli. Ecco nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 settembre 2025: Michele pronto a partire con Silvia ma…

Silvia ha detto basta e ha costretto Michele a fare i conti con le sue ultime, folli scelte. La Graziani non sopporta più che il suo compagno sia totalmente fissato con il lavoro e che ogni volta che c’è un problema invece che dedicarsi alla famiglia si butti a capofitto sulla sua carriera. Dopo aver insistito per giorni, la madre di Ross ha finalmente avuto quello che desiderava. Il giornalista si è deciso a prendersi un piccolo stop e dedicarsi, finalmente, ai suoi cari. Ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Sì perché una telefonata dall’ospedale, con nuove notizie su Agata, sconvolgerà tutti i piani fatti sino a ora e riporterà Silvia a dover rifare tutto da capo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Cosa nasconde Gianluca?

Gianluca è tornato a Napoli e pare che stavolta sia determinato a restare. Alberto gli ha promesso di recuperare il tempo perduto, ammesso che questo sia possibile, e di stargli accanto ma è stato da subito evidente che tutto questo non è possibile. Sì perché Gianlu vede la grande differenza tra come sta passando l’infanzia il piccolo Federico e come l’ha affrontata lui ma soprattutto ha notato come il Palladini è un papà diverso con il bambino rispetto a come lo era con lui. Questo lo sta facendo soffrire moltissimo e probabilmente gli impedisce anche di rivelare cosa lo sta turbando da tempo. È infatti chiaro che il ragazzo nasconda qualcosa che non sente di poter raccontare ancora a nessuno ed è probabile che non riuscirà a farlo per diverso tempo. Ma cosa lo tormenta?

Rosa cerca di coprire Luca, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa ha deciso di lasciare la Terrazza ma non per questo non starà accanto a Giulia e Luca nei momenti di difficoltà. La Picariello è pronta a dare una mano alla coppia, a cui è sinceramente affezionata. Sarà proprio per questo e per non creare ulteriori allarmismi, che deciderà di nascondere degli episodi allarmanti, in cui noterà che la malattia di Luca sta progredendo in modo purtroppo inarrestabile. Ma farà bene a tenere per sé queste novità? Forse non sarebbe meglio informare la “signora Giulia”?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.