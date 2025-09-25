Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2025: Jimmy nei guai con Matteo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2025. Ecco le anticipazioni dell'episodio della Soap di Rai3.

Jimmy dovrà vedersela con Matteo, furioso contro di lui. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 26 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il figlio di Niko si troverà di fronte alla terribile vendetta del suo compagno di classe, che non ha sopportato di essere stato smascherato. A farne le spese potrebbe non essere solo il giovane Cirillo ma anche Camillo e la loro amicizia. Intanto Eduardo non riesce a calmarsi dopo aver visto la scritta infamante contro di lui. Sia Pino che Alberto non gradiranno il suo comportamento e il postino deciderà di affrontarlo di petto. Intanto a causa di un malfunzionamento di Marzia – e grazie all’intervento di Manuela – Renato potrebbe riavvicinarsi a Raffaele e capire di non poter essere schiavo della IA. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 26 settembre 2025: Jimmy pronto ad affrontare la vendetta di Matteo

Jimmy ha salvato Viola dal terribile piano di Matteo. Il ragazzino, per vendicarsi della professoressa, aveva creato un video fake piuttosto umiliante, che avrebbe rovinato la Bruni. Il figlio di Niko non ha potuto permettere che ciò accadesse e ha deciso di intervenire, consapevole che avrebbe scatenato la furia del suo compagno di scuola. E così in effetti è successo. Matteo ora vorrà prendersi la sua rivincita sul Cirillo e organizzerà una delle sue terribili azioni, che non solo colpiranno Jimmy ma metteranno in difficoltà l’amicizia di quest’ultimo con Camillo. Cosa succederà? A che punto si arriverà?

Eduardo fuori controllo, ecco cosa succederà nella untata di Un Posto al Sole

Eduardo è in difficoltà e si sta accorgendo che la realtà che lo circonda è più dura di quanto immaginasse. Sabbiese ha cercato lavoro ovunque ma nessuno, nel quartiere, ha voluto dargli una mano. Il suo passato è pesante e quello che lui è stato non può essere dimenticato. L’ex boss deve farci i conti ma non sarà tanto quello a farlo infuriare quanto una scritta infamante su un muro. Quella gli farà perdere il controllo e lo porterà a uno scatto di ira tale da scatenare Pino e Alberto, che non sopporteranno il suo comportamento. Il postino approfitterà del momento per dirgliene quattro e per sfogare il suo fastidio nei suoi confronti, dopo che Eduardo e Clara hanno “invaso” casa di Rosa.

Un Posto al Sole: Renato e Raffaele di nuovo uniti?

Renato è stregato dall’intelligenza artificiale, con cui passa la maggioranza del suo tempo. Niko e Manuela sono molto preoccupati per lui e hanno cercato di aiutarlo ad allontanarsi da questa ossessione. Purtroppo però non ci sono riusciti… sino a ora. Un guasto a Marzia – e lo zampino di Manu – faranno sì che Poggi si affranchi almeno per qualche ora dall’IA e si riavvicini a Raffaele. Questo porterà i due uomini a fare pace e a riprendere la loro amicizia?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 22 al 26 settembre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.