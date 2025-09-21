Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Silvia dice basta ma Michele non vuole ascoltarla!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 settembre 2025 su Rai3. Nell'episodio della Soap Silvia cercherà di spingere Michele a prendersi una pausa ma Saviani avrà gi un altro lavoro da portare a termine!

Michele continua a strafare e questo porterà Silvia allo stremo. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 settembre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Saviani ributtarsi a capofitto sul lavoro e nella preparazione di un’intervista esclusiva, in occasione di un anniversario molto importante. La Graziani non sopporterà più questo comportamento e cercherà di spingerlo a prendersi una pausa dal lavoro. Marina tenterà di far aprire gli occhi a Vinicio, ormai vittima di Gennaro, ma il ragazzo non sembrerà volerla ascoltare. Guido sarà invece ancora più determinato a corteggiare Mariella e a dimostrarle di fare sul serio e nella sua missione riceverà un aiuto involontario da Samuel e Micaela. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 22 settembre 2025: Michele esagera, Silvia vuole che si fermi

Michele non guarirà mai del tutto soprattutto se continuerà a fare gli sforzi mentali e fisici che sta facendo. Saviani si sta strapazzando di nuovo e si sta dedicando praticamente solo al suo lavoro. Silvia ha cominciato a non sopportare più questa situazione e vorrebbe che il suo compagno dedicasse più tempo a se stesso e alla sua vita personale, allontanandosi momentaneamente da quella professionale. Ma l’anniversario dei quarant’anni della morte di Giancarlo Siani – giornalista ucciso dalla camorra – gli darà l’input per organizzare un’intervista al fratello Paolo Siani. Una decisione lodevole e meritevole che però farà preoccupare Silvia, che non troverà tanti appigli per convincere Michele a prendersi quella pausa che servirebbe a lui e alla felicità della sua famiglia.

Un Posto al Sole: Marina tenta di aprire gli occhi a Vinicio

Alice ha imposto un ultimatum a Vinicio ma, come prevedibile, il ragazzo non le ha dato retta e ha continuato a dare ragione a suo fratello Gennaro, tornato ai Cantieri. Marina si è ritrovata ad affrontare da sola il terribile Gagliotti, sempre più scatenato e determinato ad averla vinta. La Giordano tenterà una mossa disperata e cercherà di aprire gli occhi a Vinicio, facendogli capire di essere finito in una morsa molto pericolosa per lui ma anche per tutti coloro che gli stanno intorno. Purtroppo le sue parole sembreranno finire al vento. Roberto invece cercherà di avere delle misure meno restrittive per poter dare una mano alla moglie.

Guido alla riscossa, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Guido sta corteggiando Mariella ed è determinato a farle capire che stavolta fa sul serio e che non si tratta di un chiodo scaccia chiodo. Pare proprio che il Del Bue abbia capito i suoi errori e che la lontananza dall’Altieri gli pesi tantissimo ma la sofferenza inferta all’ex consorte non rende le cose facili. Mariella non riesce a lasciarsi andare completamente e Bice e Sasà tengono d’occhio le mosse del vigile, pronti a correre in soccorso della loro amica. Ma Guido potrebbe finalmente centrare l’obiettivo grazie un involontario aiuto di Samuel e Micaela.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.