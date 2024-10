Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 ottobre 2024: scontro a fuoco tra Damiano e Torrente

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 21 al 25 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 21 al 25 ottobre 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana.

Puntata in onda Lunedì 21 ottobre 2024

Mentre Rosa è alle prese con la fase di ribellione del figlio Manuel mentre Viola è preoccupata per Damiano, consapevole che sta nuovamente rischiando grosso. Grazie a Silvia, Mariella realizza che brutta persona sia Lello Troncone, dal momento che l’uomo tenta di sedurre l’amica Bice. Michele è molto deluso dall’atteggiamento egoista e superficiale di Guido, che gli chiede di intercedere con il suo proprietario di casa per convincerlo a farlo restare in appartamento più tempo del previsto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 21 ottobre 2024.

Puntata in onda Martedì 22 ottobre 2024

È iniziato l’inseguimento tra poliziotti capitanati da Damiano e Torrente con i suoi camorristi, quando scoppia uno scontro a fuoco. Il boss verrà finalmente catturato? Manuela, invece, è sempre più presa dal lavoro al Vulcano e dalla gestione del parco archeologico e, come se non bastasse, ora deve studiare per un nuovo esame universitario. Michele e Silvia, nel frattempo, si confrontano sul comportamento ambiguo di Guido. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 22 ottobre 2024.

Puntata in onda Mercoledì 23 ottobre 2024

Dopo le ultime vicende che lo hanno visto coinvolto con Torrente, Alberto decide di ricominciare la propria vita mentre Manuel, in pensiero per il padre, reagisce in modo inaspettato all’ennesima provocazione di Pasquale. Manuela, distratta dai suoi numerosi impegni, non ottiene il risultato sperato al suo esame. Diana ha un piccolo incidente durante il suo percorso di riabilitazione, che allarma immediatamente Nunzio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 23 ottobre 2024.

Puntata in onda Giovedì 24 ottobre 2024

Damiano è alle prese con un momento molto difficile della sua vita e il supporto della sua famiglia, compresa Viola, Ornella e Raffaele, non è sufficiente a distrarlo. Dopo aver saputo dell’incidente di Diana, Rossella mette da parte le questioni di cuore per mettere davanti il suo lavoro come medico per aiutarla. Filippo, combattuto tra le aspirazioni professionali di Michele e le intromissioni di Roberto nella gestione della radio, rivela a Serena di nutrire molta ansia per il futuro. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 24 ottobre 2024.

Puntata in onda Venerdì 25 ottobre 2024

Rossella inizia a collaborare con Fusco, che ha deciso di coinvolgerla nel suo ruolo di primario. Avendo scoperto cosa si dice su lei nel quartiere, Rosa è molto preoccupata e, come se non bastasse, Giulia complicherà ulteriormente la situazione. Nel frattempo, Roberto sente sempre più forte la mancanza di Marina, ma una sorpresa cambierà le carte in tavola. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 25 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.