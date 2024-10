Un Posto al Sole Anticipazioni 21 ottobre 2024: Michele deluso da Guido. Che brutta situazione!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 21 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Guido tradirà la fiducia di Michele comportandosi da egoista con lui. Intanto Viola sarà molto in ansia per Damiano, molto vicino a stanare Torrente.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 21 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Michele rimarrà molto deluso dal comportamento di Guido. Il Del Bue si dimostrerà molto egoista e anche molto frivolo. Il vigile non si curerà per nulla del Saviani e lo spingerà a intercedere in suo favore con il proprietario di casa, affinché lui possa rimanere più tempo di quello previsto. Rosa non riuscirà a capire come mai Manuel sia così tanto ribelle e intrattabile mentre Viola sarà sempre più preoccupata per Damiano, che sta correndo un grosso pericolo. Mariella, grazie all’aiuto, Silvia, si renderà conto di quanto sia una brutta persona Lello Troncone, che sta tentando di sedurre la sua amica Bice.

Un Posto al Sole: Video Riassunto della puntata del 21 ottobre 2024

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele deluso da Guido

Guido sta proprio esagerando. Dopo aver manipolato Mariella, il Del Bue comincerà a tradire la fiducia e la stima dei suoi amici, a partire da Michele. Il Saviani ha dato sempre una grande mano al vigile e anche stavolta è corso in suo aiuto quando gli è servito un alloggio dove stare, dopo la sua separazione dall’Altieri. Ma le cose degenereranno. Lo speaker si renderà conto che Guido è diventato egoista e frivolo – e che rischia di peggiorare – quando gli chiederà di intercedere per lui con il suo padrone di casa e di convincerlo a farlo rimanere nell’appartamento ancora per un po’. Il compagno di Silvia accetterà di dargli una mano ancora una volta?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa preoccupata per Manuel

Rosa si renderà conto che Manuel è sempre più nervoso e intrattabile. La Picariello si chiederà costantemente perché suo figlio sia così ribelle e cercherà di tenerlo d’occhio e di indagare. Intanto Mariella capirà, anche grazie all’aiuto della fedele e affezionata Silvia, che Lello Troncone, l’uomo che sta cercando di sedurre Bice, è veramente una persona squallida. L’Altieri cercherà di salvare la sua amica dalle grinfie dell’infimo seduttore? Probabilmente sì ma siano incerti sul comportamento della Cerruti, che potrebbe non credere alla vigilessa.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Viola in ansia per Damiano. La resa dei conti con Torrente è vicina

Damiano stanerà Torrente una volta per tutte? Stavolta è molto probabile. Il Renda e la sua squadra sono molto vicini a incastrare il boss e stanno da giorni tenendo d’occhio il locale di cui lui è socio occulto. La resa dei conti tra il poliziotto e il criminale è molto vicina e Viola è un fascio di nervi. La Bruni ha molta paura che succeda qualcosa al suo compagno e sa che potrebbe succedere una vera e propria tragedia, soprattutto ora che la polizia è così tanto vicina a portare a termine la missione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le sorprese saranno tante e che qualcosa di nuovo accadrà nella famiglia Bruni/Giordano/Renda.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 21 al 25 ottobre 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.