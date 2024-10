Un Posto al Sole Anticipazioni 24 ottobre 2024: Rossella corre in aiuto di Diana!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 24 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rossella deciderà di aiutare Diana, nonostante i suoi sentimenti ancora fortissimi per Nunzio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Graziani farà vincere il suo senso del dovere sulle questioni di cuore e si occuperà in prima persona dell’architetto. La cosa però potrebbe colpire molto profondamente Nunzio, portandolo a farsi altre domande sulle sue ultime scelte. Intanto Damiano si troverà ad affrontare un momento molto difficile della sua vita e nemmeno la vicinanza della sua famiglia riuscirà a fargli tornare il sorriso. Rosa scoprirà cosa turba così tanto Manuel e cercherà di rimediare mentre Filippo rivelerà a Serena di sentirsi particolarmente in ansia per il suo futuro, schiacciato com’è dai desideri professionali di Michele e dalle interferenze di Roberto, ormai deciso a gestire la Radio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella pronta ad aiutare Diana nonostante tutto

Diana ha avuto un piccolo incidente e si è trovata di nuovo ad avere a che fare con la dura realtà delle cose. L’architetto faticherà più del previsto a rimettere in sesto la sua vita e questo ennesimo malore le costerà caro. Nunzio sarà un fascio di nervi e toccherà a Rossella cercare di riportare l’equilibrio nella situazione. La Graziani deciderà di mettere da parte le questioni di cuore e di occuparsi personalmente della Della Valle, prestandole lei stessa le cure di cui avrà bisogno. Sarà un gesto, ne siamo convinti, che lascerà il Cammarota senza parole e potrebbe persino portarlo a mettere in discussione le ultime scelte fatte. Sarà così?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano in crisi

La resa dei conti con Torrente ha avuto degli strascichi molto pesanti per Damiano. Il Renda si troverà a gestire uno dei momenti più difficili della sua vita e nessuno riuscirà ad aiutarlo, né Viola, né Raffaele né Ornella. Rosa sarà preoccupata per Manuel ma finalmente capirà cosa ha spinto suo figlio a reagire in modo così inaspettato alle provocazioni di Pasquale. La Picariello cercherà di aiutare suo figlio e di risolvere tutta la situazione, soprattutto ora che l’adorato papà del suo bambino non se la passa per nulla bene e il tutto è diventato più complicato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo preoccupato per il suo futuro

Nuove preoccupazioni non lasceranno tranquilla la famiglia Sartori. Filippo rivelerà a Serena di essere in ansia per il suo futuro. Le confesserà di sentirsi in una morsa, schiacciato da una parte da Michele e dalle sue aspirazioni personali – che per tanto tempo hanno portato Radio Golfo 99 al successo – e dall’altra da suo padre Roberto, ora proprietario dell’emittente e deciso a fare emergere le sue linee guida. Riuscirà Filippo a trovare una soluzione senza che la sua carriera venga compromessa del tutto e senza veder peggiorare, ancora di più, il suo rapporto con il genitore?

