Un Posto al Sole Anticipazioni 25 ottobre 2024: Rosa sempre più nei guai. Tutto si complica e scoppia il caos!

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap Rosa capirà di essere finita nei guai. Riuscirà a far cessare le malelingue su di lei e proteggere così Manuel?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 25 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa si renderà conto di essersi messa in una brutta situazione. Dopo aver capito che cosa turba Manuel, la Picariello dovrà trovare la soluzione giusta per far sì che cessino le voci su di lei e Don Antoine. Ma riuscirà a mettere a tacere le malelingue del quartiere? A rendere le cose più difficili, ci penserà, senza volerlo, Giulia. Rossella intanto comincerà a collaborare con Fusco ma forse molto presto si renderà conto di non aver fatto un’ottima scelta. Roberto invece sentirà la mancanza di Marina, ma una sorpresa potrebbe ribaltare tutto.

Un Posto Al Sole Anticipazioni: Rosa nei guai

Rosa è preoccupata per Manuel e lo sarà sempre di più quando si renderà conto che nel quartiere non si fa altro che parlar male di lei e del suo rapporto con Don Antoine. La Picariello dovrà fare i conti con le malelingue che la circondano e dovrà impedire loro di far soffrire suo figlio. A rendere la questione ancora più complicata sarà la situazione che sta vivendo Damiano, in crisi come non mai. Rosa dovrà trovare la forza e il coraggio di affrontare nuovamente un brutto periodo nella sua vita ma stavolta Giulia non le sarà di grande aiuto. La Poggi, involontariamente, finirà per complicare tutto. Ma cosa farà? Comincerà anche lei a credere che tra il sacerdote e la giovane ci sia del tenero?

Anticipazioni Un Posto al sole: Rossella comincia a lavorare con Fusco

Rossella è corsa in aiuto di Diana nonostante tutto. La Graziani ha messo da parte le questioni di cuore e ha messo al primo posto i suoi doveri di medico. La ragazza si è proposta di aiutare l'architetto personalmente e siamo sicuri che di questo Nunzio gliene sarà molto grato e forse tra i due ragazzi ci sarà il definitivo riavvicinamento. Ross sarà poi pronta a cominciare la sua collaborazione con Fusco. Lei e il primario lavoreranno fianco a fianco per un nuovo progetto, ma presto la figlia di Silvia si renderà conto di non aver fatto una buona scelta.

Trame e Anticipazioni Un Posto Al Sole: Roberto sente la mancanza di Marina.

Tra Roberto e Marina le cose non sono andate bene e i due si sono allontanati; tutta colpa dell’aggressione al Ferri ma soprattutto della questione custodia di Tommaso. Il manager comincerà a sentire molto forte la mancanza della moglie ma qualcosa sembra cambiare totalmente le carte in tavola. Le anticipazioni ci rivelano che arriverà una sorpresa, in grado di capovolgere la situazione e far tornare il sorriso a Roberto. Ma di cosa si tratterà?

