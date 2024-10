Un Posto al Sole Anticipazioni 22 ottobre 2024: Damiano alla resa dei conti con Torrente!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 ottobre 2024 su Rai3. Nell'episodio della Soap tra Damiano e Torrente si scatenerà un conflitto a fuoco. Quale sarà il suo esito?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 22 ottobre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, arriverà la resa dei conti tra Damiano e Torrente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra i poliziotti del Renda e i camorristi guidati dal boss si scatenerà uno scontro a fuoco. Quale sarà il suo esito? Intanto Manuela sarà sempre più impegnata con il suo lavoro a Il Vulcano e con la gestione del parco archeologico. La ragazza dovrà pure prepararsi a un nuovo esame all’Università. Riuscirà a fare tutto? Michele e Silvia saranno disturbati dal comportamento ambiguo, frivolo ed egoista di Guido. Cosa sta succedendo al Del Bue?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano e Torrente alla resa dei conti

Viola è in ansia più che mai e la Bruni fa bene a esserlo. La resa dei conti tra Damiano e Torrente è finalmente arrivata. Il Renda e la sua squadra hanno stanato il boss e faranno di tutto per fermarlo e portarlo in prigione. Il criminale, come era prevedibile, non si lascerà catturare senza opporsi. Tra i poliziotti e il clan si scatenerà un conflitto a fuoco. Come finirà questo tragico ma purtroppo prevedibile epilogo? La Bruni dovrà dire addio al suo amato? Manuel dovrà rinunciare per sempre al suo papà oppure il confronto si risolverà a favore dell’ex di Rosa. L’attesa è tanta e speriamo che ci sia un lieto fine.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Manuela con l’acqua alla gola

Manuela è riuscita a inaugurare il parco archeologico e finalmente il suo sogno è stato realizzato. La ragazza si troverà però a gestire diversi impegni nella sua vita. A parte della gestione del parco, la Cirillo dovrà occuparsi del suo nuovo lavoro a Il Vulcano, dove si è ripromessa di non fare più sbagli, ma anche di un nuovo esame universitario che deve passare a tutti i costi. Non sono infatti previste e ammesse bocciature sul suo percorso ma tutti questi doveri finiranno per farla crollare miseramente. Succederà così? Manuela andrà in burnout?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia delusi da Guido

Michele è deluso da Guido e dal suo comportamento. Il Saviani non si sarebbe mai aspettato che il vigile si comportasse con lui in modo così tanto frivolo ed egoista ma neanche che cambiasse totalmente atteggiamento con tutti i suoi più cari amici. Lo speaker si renderà conto che il Del Bue si sta comportando male anche con Silvia. I due si confronteranno a lungo su cosa stia succedendo al padre di Lollo, che sembra ormai aver perso completamente il controllo delle sue azioni e non essere più lui. Può l’amore per Claudia e il desiderio di stare con lei, avergli davvero fatto prendere una rotta completamente diversa da quella intrapresa fino a ora?

