Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2025: Renato pronto a colpire ancora. Valeria deve uscire dalla vita di Niko!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 24 gennaio 2025.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 24 gennaio 2025, alle ore 20.50 su Rai3, Renato tornerà all’attacco e vorrà liberarsi una volta per tutte di Valeria. Poggi è convinto che Manuela sia la persona più giusta accanto a suo figlio e farà di tutto per riavvicinarli. Farà quindi in modo di trovare preziosi alleati che lo aiutino in questa missione. Rosa, dopo l’uscita con Pino, farà di nuovo i conti con le proprie insicurezze mentre Viola tenterà di ricostruire la sua stabilità dopo quanto successo. Damiano continuerà a cercare senza sosta i rapinatori della compagna.

Un Posto al Sole Anticipazioni 24 gennaio 2025: Renato pronto a liberarsi di Valeria

Renato non ha mai nascosto di non avere simpatia per Valeria e di non volerla più vedere accanto al figlio. Poggi è un sostenitore di Manuela e desidera da tempo che zia di suo nipote possa prendere il posto d’onore nel cuore di Niko. Ma la Paciello non molla la presa e si sta rivelando un osso molto duro. Renato non sarà da meno e cercherà di trovare un modo per riavvicinare Manu al suo bambino. Farà quindi in modo di tessere alleanze più che mai solide e valide, per raggiungere il suo obiettivo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa di nuovo circondata dalle paure

Mariella e Rosa sono pronte a una nuova vita… o almeno così sembrava. La Picariello concluderà la sua uscita con Pino ma una volta rimasta sola con i suoi pensieri, capirà di non aver superato per nulla le sue insicurezze. La vita le ha riservato troppi brutti colpi per riuscire a ritrovare la serenità che cerca e forse anche questa volta non si sentirà ancora pronta a darsi quella chance per essere felice. Ma mai dire mai e Pino potrebbe rivelarsi, per lei, un buon sostegno e forse davvero la persona adatta.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Viola tenta riacquistare la sua serenità

Dopo il brutto episodio di cui è stata protagonista e vittima, Viola fatica a ritrovare il suo equilibrio. Ornella le sta vicino ed è pronta a tenderle la mano quando ne avrà bisogno. La professoressa è però così profondamente colpita da avere forti difficoltà a ripristinare la sua pace interiore. Non la aiuterà sicuramente il comportamento di Damiano, deciso a stanare i criminali e forse poco attento alle esigenze di serenità della sua compagna, che non vuole essere tormentata dalla paura che gli succeda qualcosa. Questa situazione sarà motivo di frizione tra i due? Lo scopriremo molto presto.

