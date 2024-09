Un Posto al Sole Anticipazioni 2 settembre 2024: Eduardo affronta i sicari di Torrente ma all'improvviso spunta Alberto!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 settembre 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Eduardo si troverà ad affrontare i sicari di Torrente. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Sabbiese sarà pronto ad agire ma all’ultimo momento Alberto uscirà allo scoperto e compirà un gesto inaspettato, che metterà l’ex camorrista di fronte a una scelta molto difficile. Clara intanto starà per dare alla luce la sua bambina. Michele e Silvia tenteranno in tutti i modi di aiutare Guido e Mariella a fare pace e a ritrovarsi. Visto che la vacanza a Palinuro non ha dato i suoi frutti, i due dovranno almeno tentare di limitare i danni della loro separazione. Valeria sarà ancora a casa di Niko ed è probabile che la sua permanenza duri ancora a lungo. La ragazza si troverà a dover affrontare Renato e la sua capacità di mettersi in mezzo in faccende che non lo riguardano. Ma il Poggi avrà una lezione inaspettata.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eduardo affronta i sicari di Torrente ma Alberto...

Alberto ha cominciato una corsa contro il tempo per salvare Clara e Federico in pericolo di vita. I sicari di Torrente hanno trovato Eduardo e non avranno alcuno scrupolo di far del male a colui che ha tradito il clan ed è diventato un nemico. Sabbiese si troverà faccia a faccia con gli uomini che devono liberarsi di lui ma prima che succeda qualcosa di irreparabile, ecco spuntare Alberto. L’arrivo del Palladini metterà l’ex camorrista in una situazione piuttosto inaspettata e lo spingerà a una scelta difficile. Intanto Clara starà per partorire. La piccola Nunzia starà per nascere e Rosa non vedrà l’ora di avere notizie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Michele cercano di limitare i danni creati da Guido e Mariella

Guido ha lasciato la sua casa e ha chiesto a Michele di poter abitare nel suo vecchio appartamento. Il Saviani non ha potuto negare all’amico il suo aiuto ma lui e Silvia non si sono ancora arresi e desiderano dare una mano ai coniugi Del Bue, affinché ritrovino l’armonia e facciano pace. Visto che la situazione sarà chiaramente molto più complicata del previsto, lo speaker e la Graziani tenteranno di arginare i danni che la separazione dei due vigili ha creato e sta creando. Riusciranno a impedire che le cose sfuggano loro completamente di mano e facciano soffrire Lollo più del dovuto?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Renato in difficoltà!

L’aiuto domandato da Valeria a Niko si è rivelato essere una richiesta di poter alloggiare, momentaneamente, a casa del Poggi. La ragazza ha chiesto al fidanzato di poter trascorrere alcuni giorni da lui in attesa di risolvere i suoi problemi. L’avvocato non ha avuto nulla in contrario ma non si potrà dire lo stesso di Renato, da sempre abituato a dire la sua qualunque cosa succeda anche se non lo riguarda personalmente. Questo atteggiamento non piacerà per nulla alla Paciello, che farà in modo di spronare il suo compagno a mettere un freno alle ingerenze del padre. Renato si troverà in difficoltà, con un nuovo ostacolo da superare e non escludiamo che tutto questo possa alla fine creare una frizione tra i Poggi, papà e figlio.

