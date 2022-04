Un Posto al Sole Anticipazioni dal 2 al 6 maggio 2022: Lara cerca l'alleanza di Fabrizio contro Marina e Roberto!

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 2 al 6 maggio 2022

Puntata in onda Lunedì 2 maggio 2022

Chiara è vessata dai giornalisti per la sua deposizione alla polizia. Lara tenta una nuova carta per allearsi con Fabrizio e per tenere separati Ferri e Marina. Per non soccombere alla solitudine di un'altra serata senza Ornella, Raffaele cerca una compagnia inaspettata.

Puntata in onda Martedì 3 maggio 2022

Partendo la distanza da Ornella, Raffaele potrebbe cercare altrove quello che gli manca in famiglia. La rivelazione fatta da Chiara avrà una serie di ripercussioni nei rapporti fra Filippo, Ferri e Marina. Lara, vendicativa, cerca la complicità di Fabrizio, rivelandogli un'importante verità su quello che prova Marina.

Puntata in onda Mercoledì 4 maggio 2022

Colpito dalle aspre critiche di Filippo e Marina per il trattamento riservato a Chiara, Roberto prende una decisione del tutto inaspettata. Non potendo più negare di essere attratto da Elvira, Raffaele si trova a un bivio. Correrà il rischio di mettere a repentaglio il matrimonio con Ornella?

Puntata in onda Giovedì 5 maggio 2022

Roberto si è dimesso dal Gruppo Petrone, facendo tirare un sospiro a molti per questa decisione, che finirà col ridefinire i rapporti tra il Ferri, Marina e Lara. Intanto, Alberto sorprende Clara, che resta senza parole per il gesto del Palladini. Guido, invece, accompagna Cotugno in ospedale ma qui nota una particolare confidenza tra Sarti e un bell'infermiere...

Puntata in onda Venerdì 6 maggio 2022

Rossella inizia a riavvicinarsi a Riccardo, seguendo dunque i consigli di Nunzio, ma Michele sembra iniziare ad avere dei dubbi sul nuovo interesse amoroso della giovane. Successivamente, proprio tra il Crovi e Virginia, avviene un qualcosa di inatteso. Intanto, Marina cerca di reprimere i suoi sentimenti per Roberto, mentre Guido fa una sconvolgente scoperta sul dottor Sarti!

