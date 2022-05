Un Posto al Sole Anticipazioni 4 maggio 2022: Roberto fa una scelta drammatica. Marina e Lara senza parole...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 maggio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: scoperto quanto combinato da suo padre, Filippo ci è andato giù duro. Il Sartori è molto deluso dal comportamento di Roberto e non ha esitato a criticare duramente le sue scelte. L'accanimento di suo figlio e il comportamento, sempre più irritato di Marina, spingono il Ferri a prendere una decisione sconvolgente riguardo al futuro di Chiara e del Gruppo Petrone. Cosa si convincerà a fare? Intanto Raffaele non può più negare di provare attrazione nei confronti di Elvira. Il Giordano si trova però a un bivio. Sa di dover fare una scelta; da una parte c'è il matrimonio – di lunga data – con Ornella, dall'altra una felicità immediata. Quale delle due strade prenderà?

Roberto prende una decisione e spiazza Marina e Lara in Un Posto al Sole Anticipazioni 4 maggio 2022

La confessione di Chiara ha aperto il vaso di Pandora a casa Ferri-Sartori. Filippo ha scoperto, con suo grande rammarico, che suo padre e Lara hanno ricattato la Petrone, per mettere mano alla sua importante eredità e ne è rimasto profondamente scosso. Il marito di Serena non si è quindi fatto scrupolo di criticare aspramente Ferri e Marina ci ha messo il carico da novanta, furiosa contro il suo ex marito per aver costretto la sua protetta alla resa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto, pungolato da ogni parte e sensibile alle parole sia di suo figlio che della sua ex moglie, prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole: si dimetterà dal Gruppo Petrone.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto pugnala alle spalle Lara ma lei ha un asso nella manica

Roberto prenderà una decisione sconvolgente che lascerà a bocca aperta sia Marina che Lara. Ma se la prima avrà finalmente quello che desidera, la seconda dovrà fare i conti con l'ennesima delusione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli, di nuovo pugnalata alle spalle, correrà ai ripari, usando un'arma molto potente: il Rosato. Lara ha rivelato a Fabrizio una scottante verità su Marina, pronta ad accogliere la sua ira e a riutilizzarla per vendicarsi di Ferri. È un piano ben orchestrato e che porterà a grossi scossoni all'interno dei Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele a un bivio. Ornella o Elvira?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 4 maggio 2022, Raffaele si troverà a dover fare delle scelte molto importanti per la sua vita. Ormai consapevole di provare una forte attrazione per Elvira e incapace di negarlo, il Giordano dovrà decidere la strada da seguire. Da una parte c'è Ornella, sua moglie, con la quale sta vivendo una profonda crisi a causa delle sue continue assenze ma con cui ha un rapporto stretto e di lunga data mentre dall'altra c'è Elvira, una donna che sembra essere là pronta per lui. Cosa succederà in casa Giordano? Divorzio in vista?

