Un Posto al Sole Anticipazioni 3 maggio 2022: Lara rivela a Fabrizio una scottante verità su Marina

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 3 maggio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Lara è decisa a prendersi la sua vendetta e quale migliore arma che rivelare a Fabrizio, un segreto su sua moglie?

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 3 maggio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la distanza tra Raffaele e Ornella è ormai incolmabile e il Giordano potrebbe decidere di cercare quello che gli manca, fuori dalla sua famiglia. Elvira sarà un'opzione? La confessione di Chiara ha avuto forti ripercussioni anche nei rapporti tra Marina, Roberto e Filippo. Il Sartori potrebbe infatti non essere per nulla contento di quanto combinato dal padre ai danni della Petrone. Lara continua il suo progetto per distruggere la sua rivale. Fabrizio sarà per lei un valido alleato e la Martinelli gli rivelerà un'importante verità su sua moglie, assicurandosi così la sua lealtà.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Raffaele dimentica Ornella e si consola con un'altra?

Raffaele è molto deluso dall'atteggiamento di Ornella e dalle sue continue assenze. Tra il Giordano e la Bruni si è creata una frattura che sembra ormai essere incolmabile. Le cose si mettono davvero male e nessun intervento, neanche quello di Viola, sembra riuscire a sistemare la situazione. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Raffaele, vista ormai la distanza dalla moglie, potrebbe cercare consolazione altrove. Ormai certo di non poter avere quello che gli manca in seno alla sua famiglia, il portiere rischia di dire addio definitivamente a sua moglie e ovviamente al suo matrimonio. Ma con chi troverà la felicità che gli manca? Sarà per caso Elvira a stargli vicino?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo deluso da suo padre

Chiara ha deciso di confessare di essere lei la responsabile della morte, accidentale, del padre. La rivelazione della Petrone, ha scatenato su di lei la curiosità della stampa e i giornalisti non la lasciano in pace. Le sue parole avranno pesanti ripercussioni non solo su Marina – come era prevedibile – ma anche su Filippo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il rapporto tra la Giordano, il Sartori e Roberto, subirà un forte contraccolpo. Filippo sarà deluso dal comportamento del padre e potrebbe voler anche lui prendere le parti di Chiara. Il Ferri si troverà così assediato da ogni parte, con Lara decisa a prendersi la sua vendetta per essere stata, un'altra volta, messa da parte.

Lara rivela a Fabrizio una verità scottante su Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 3 maggio 2022

Lara e Fabrizio sono alleati e per Marina e Roberto sarà presto la resa dei conti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Martinelli sarà disposta a tutto per non essere messa di nuovo ko dalla sua rivale. E stavolta potrà contare sulla complicità del Rosato, innamorato respinto e deluso dalla fine della sua relazione con Marina. Lara tenterà tutte le strade per assicurarsi l'alleanza dell'ex compagno della Giordano e finirà per rivelargli un'importante e scottante verità sui reali sentimenti della sua consorte. Lara picchierà duro ancora un'altra volta e i Cantieri potrebbero tremare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.