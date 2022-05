Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 maggio 2022. Ecco le Trame di cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Rossella decide di riavvicinarsi a Riccardo, sotto consiglio di Nunzio. La decisione della Graziani potrebbe però rivelarsi un buco nell'acqua, visto che tra Crovi e Virginia ci sarà una svolta inaspettata e che potrebbe spezzare il cuore alla povera Ross. Intanto Michele comincerà ad avere forti dubbi sulla sincerità del compagno di sua figlia. La decisione di Roberto ha messo Marina in grande difficoltà. La Giordano sarà costretta a fare i conti con i sentimenti per il suo ex marito, a cui non vuole cedere. Mariella invece è pronta a organizzare le vacanze estive insieme a Cerri e Bruno ma Guido scoprirà qualcosa di molto sconcertante su Sarti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio consiglia a Rossella di riavvicinarsi a Riccardo

La grande amicizia che si è creata tra Nunzio e Rossella, ha portato il Cammarota a voler aiutare la sua amica a superare la crisi con il suo compagno. Ross ha scoperto nuovi segreti sul Crovi e questo ha messo di nuovo in subbuglio la loro relazione, già in precario equilibrio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio consiglierà alla Graziani di riavvicinarsi a Riccardo e a “dimenticare” quanto successo. Del resto il medico era sconvolto a causa dell'arrivo, inaspettato, di suo fratello Stefano e potrebbe aver bisogno di tempo. Rossella sembrerà dargli retta ma una sorpresa l'attende dietro l'angolo.

Riccardo e Virginia a una svolta. Rossella tenterà l'impossibile in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 maggio 2022

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido sconvolge i piani delle vacanze di Mariella

Cerri è stato tradito. È quello che purtroppo crede Guido, dopo aver visto Sarti in atteggiamenti intimi con un affascinante infermiere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la scoperta del Del Bue potrebbe condizionare – ovviamente – i piani di Mariella. L'Altieri non vede l'ora di passare le vacanze insieme a Cerri e a Bruno, ma l'inquietante scoperta fatta da suo marito, rischia di rovinare tutto. Andrà tutto a finire così? Cerruti e Sarti sono destinati a lasciarsi o c'è altro che bolle in pentola?

