Un Posto al Sole Anticipazioni 5 maggio 2022: Cerri tradito. Guido è senza parole!

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 5 maggio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Guido scopre Sarti in atteggiamenti intimi con un aitante infermiere mentre le scelte di Roberto sono destinate a cambiare i rapporti tra lui, Marina e Lara.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 maggio 2022. Ecco le Trame di cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la scelta di Roberto di dimettersi dal Gruppo Petrone ha lasciato tutti a bocca aperta. Filippo può essere fiero di suo padre e pure Marina non può nascondere la sua soddisfazione. Lara invece si sente nuovamente pugnalata alle spalle. La scelta di Ferri avrà forti ripercussioni sia sul rapporto con la Martinelli che con la Giordano. Che Roberto riesca finalmente a riunirsi a Marina e a riformare la loro coppia? Intanto Guido, dopo aver accompagnato Cotugno in ospedale, assisterà a una scena poco rassicurante. Il Del Bue vedrà Sarti in atteggiamenti troppo intimi con un bell'infermiere. Il suo amico Cerri è stato tradito dal suo compagno o è tutto un equivoco? Alberto invece fa una sorpresa a Clara e lascia la ragazza talmente stupita, da rimanere senza parole.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Le dimissioni di Roberto hanno forti conseguenze

Roberto ha fatto una scelta drammatica e importantissima per il futuro di Chiara. Il Ferri ha deciso di dimettersi dal Gruppo Petrone e questo suo cambiamento di rotta porta con sé grandi e inaspettati risvolti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, come era prevedibile, le dimissioni di Roberto avranno il potere di far tornare il sorriso sul volto di Filippo, ora finalmente fiero di suo padre, e in quello di Marina. La Giordano è riuscita a convincere il suo ex marito a tornare “dalla parte dei buoni” e a voltare le spalle a Lara. Sarà proprio questo particolare a diventare la miccia del cambiamento, forse definitivo, del rapporto che lega Roberto alla Martinelli ma anche di quello che lega il manager alla sua indimenticata e indimenticabile ex moglie.

Cerri tradito? Guido vuole scoprirlo in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 maggio 2022

Mentre ai Cantieri si consuma un altro atto della lunga questione Petrone, le trame di upas tornano a parlare di Guido, Cerri e Sarti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue farà una spiacevole scoperta. Accompagnato Cotugno in ospedale, il vigile vedrà Sarti in atteggiamenti fin troppo amichevoli e intimi con un affascinante infermiere. Convinto che il medico abbia tradito il suo amico Cerruti, Guido comincerà a domandarsi che fare. Rivelare tutto a Sasà oppure tenere per sé il segreto? Ma soprattutto che cosa sta succedendo nel rapporto tra Cerri e Sarti? Crisi anche per loro?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto sconvolte Clara con una sorpresa

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole tornano a parlare anche di Clara e Alberto. I due saranno protagonisti di un nuovo siparietto, dagli esiti inattesi. Il Palladini si presenterà dalla Curcio con una sorpresa, che lascerà la ragazza senza parole. Ma cosa combinerà Alberto? Sarà finalmente pronto a cambiare per amore o sarà un'altra delle sue trovate? Lo scopriremo molto presto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.