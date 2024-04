Un Posto al Sole Anticipazioni dal 15 al 19 aprile 2024: Michele riabbraccia Fabiana, Silvia è gelosa!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 15 al 19 aprile 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 15 aprile 2024

In occasione dei cinquant’anni di Viola, Damiano si riavvicina provocando la reazione gelosa di Rosa. Nel frattempo Eugenio capisce che il suo matrimonio è ormai finito, mentre Valeria cerca di capire la natura del suo rapporto con Niko. A proposito del ragazzo, Manuela non sembra riuscire a sbloccarsi nei confronti del giovane avvocato.

Puntata in onda Martedì 16 aprile 2024

Le condizioni di Diana non sembrano migliorare. Dopo averci pensato a lungo, Nunzio accetta la proposta di collaborazione di Marta e inizia a indagare su Bianchi. Viola si trova ancora al centro delle attenzioni per il suo compleanno e Rosa spiazza Damiano con una scelta inaspettata. Cosa deciderà di fare? Intanto Niko, grazie all'aiuto e ai consigli di Valeria, decide di voltare pagina e lasciarsi alle spalle il suo doloroso passato.

Puntata in onda Mercoledì 17 aprile 2024

Rosa cerca di convincere Damiano a tornare a vivere a casa sua, ma una nuova minaccia stravolge tutti gli equilibri. Flavio non riesce a nascondere la sua preoccupazione per un eventuale risveglio di Diana, che se dovesse risvegliarsi potrebbe denunciarlo. Proprio per questo motivo, Bianchi chiede aiuto al boss Torrente. Niko e Valeria, intanto, sono sempre più vicini e intimi e questo porta Serena ad avere un nuovo confronto con la sorella Manuela.

Puntata in onda Giovedì 18 aprile 2024

Rosa e suo figlio Manuel finiscono nuovamente nel mirino della camorra. A cercare di aiutarli arriva Damiano, che cerca di scoprire chi si nasconde dietro alle minacce. Marina è sempre più in crisi per il suo ruolo di madre. Michele riceve una piacevole visita da parte della sua amica Fabiana. Un ritorno che infastidisce e ingelosisce Silvia.

Puntata in onda Venerdì 19 aprile 2024

Damiano si affida a Eduardo per risalire alle informazioni dietro al gesto intimidatorio avvenuto ai danni di Rosa e Manuel. Nunzio non molla e continua nella sua indagine per provare a fare luce sugli affari di Bianchi. Ferri spiazza il figlio Filippo con una richiesta insolita. Di cosa si tratta? Nel frattempo, cresce la tensione tra Giancarlo e Silvia, che cerca conforto in Mariella.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.