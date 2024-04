Un Posto al Sole Anticipazioni 16 aprile 2024: Nunzio si allea con Marta mentre Rosa prende una sofferta decisione!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio troverà nell'ispettrice Anselmi un valido alleato per scoprire la verità su quanto successo a Diana. Intanto Niko deciderà di voltare le spalle al passato.

Nunzio è scatenato e ha promesso di vendicare Diana. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, il Cammarota riuscirà a ottenere il sostegno di Marta Anselmi nella sua lotta contro chi ha fatto del male alla sua amata amica. Nell’episodio vedremo lo chef non perdere nessuna occasione per indagare su Flavio e avere le certezze che gli servono per incastrare l’imprenditore, colluso con la malavita. Il ragazzo si incaponirà ancora di più quando i medici non gli daranno notizie positive sulle condizioni della Della Valle, la cui salute non sembrerà migliorare. Intanto Rosa prenderà una decisione molto difficile ma per lei necessaria, che lascerà Damiano senza parole. Il Renda si renderà presto conto di essere rimasto senza fiato e molto più colpito di quanto immaginasse dalle scelte della sua ex. Viola invece si godrà i festeggiamenti per il suo compleanno mentre Niko, spinto da Valeria, farà un primo passo per dimenticare il passato e cominciare una nuova vita.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio trova in Marta un prezioso alleato

Nunzio è pronto a tutto pur di scoprire cosa sia successo davvero a Diana. Il Cammarota non ha dubbi: la sua amica non è stata vittima di un incidente. Per lo chef c’è di mezzo Flavio e i suoi loschi giri e l’architetto, al corrente di troppe verità, doveva essere messo a tacere. Nunzio troverà un prezioso alleato in Marta. L’ispettrice Anselmi, tornata a Napoli, deciderà di dargli una mano nelle sue indagini e con lui riuscirà a scoprire che alcuni sospetti erano più che fondati. Insieme riusciranno a stanare il manager e a fargli confessare di essere colluso con il boss Torrente?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa chiede a Damiano di lasciare la sua casa

Il compleanno di Viola ha aperto gli occhi a Rosa. La Picariello si è resa conto che il rapporto tra lei e Damiano non è e non potrà mai essere quello di una volta. Tra loro sembra non poterci essere più nessuna storia d’amore, i tempi sono andati. Con estremo coraggio e rispetto di sé, la Picariello chiederà al Renda di lasciare il suo appartamento e di tornare a casa sua. Sarà una decisione che lascerà il poliziotto senza parole e che lo colpirà molto più di quanto si aspettasse. Vista la reazione inattesa di Damiano, siamo davvero sicuri che tra i genitori di Manuel sia davvero tutto finito? Il loro affetto potrebbe in verità nascondere un sentimento dimenticato ma mai del tutto scomparso? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko pronto a dimenticare il passato

Niko si è trovato a un bivio e ha dovuto prendere una decisione, per evitare di perdere una nuova occasione di essere felice. Valeria è riuscita a fargli la pressione giusta e il Poggi si è ritrovato a dover scegliere se continuare a chiudersi a nuove relazioni o affrontare il futuro con nuovo slancio e riaprirsi alla felicità di avere una persona accanto. Il ragazzo volterà le spalle al passato – tenendo sempre nel suo cuore Susanna – e di darsi una possibilità con la ragazza rincontrata in montagna. Per Manuela sarà un vero e proprio trauma ma siamo sicuri che Serena l’aiuterà a non farsi abbattere.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.