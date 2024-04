Un Posto al Sole Anticipazioni 17 aprile 2024: Rosa di nuovo in pericolo ma Damiano stavolta non c'è!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano lascerà casa di Rosa e proprio quando se ne sarà andato, la Picariello sarà di nuovo nel mirino dei suoi nemici... stavolta da sola!

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 aprile 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Damiano deciderà di tornare a casa sua dopo un altro confronto con Rosa e proprio quando il Renda avrà lasciato l’appartamento dell’ex compagna, la Picariello si ritroverà in pericolo. Flavio intanto, in ansia che Diana possa riprendersi e denunciarli, chiederà al boss Torrente di intervenire. Niko comincerà a godersi a pieno la sua relazione con Valeria, che inizierà a farsi seria. Serena si ritroverà ad avere un’altra intensa discussione con Manuela, nella quale tenterà di convincere la sorella ad andare avanti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa di nuovo in pericolo ma stavolta Damiano non c’è

Rosa ha preso una sofferta decisione e per lei, ora, non ci sono altre soluzioni. La Picariello ha deciso di rimandare Damiano a casa sua, per evitare spiacevoli equivoci tra loro ma soprattutto per smetterla di soffrire per amore. La mamma di Manuel si è infatti accorta di provare ancora un forte sentimento per il suo ex e non può continuare a stare male per questo. Ma proprio quando il Renda le avrà dato retta e sarà andato via, ecco ritornare la minaccia contro Rosa e la sua indomita decisione di rimanere nel suo appartamento. La ragazza rischierà di vedersela brutta e di non avere, stavolta, nessuna persona a proteggerla.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Flavio chiama il boss Torrente per zittire Diana una volta per tutte

Nunzio si è alleato con Marta ed è sulla buona strada per stanare Flavio. Lo chef e l’ispettore Anselmi avranno la conferma di alcuni sospetti ma non ancora prove sul coinvolgimento del manager con la malavita. Flavio, spaventato di essere scovato ma soprattutto in ansia che Diana possa riprendersi e denunciarli, si rivolgerà al boss Torrente per trovare una soluzione e per zittire, in caso si riprenda, la Della Valle. Nunzio dovrà stare molto attento e tenere sotto controllo l’architetto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko e Valeria fanno sul serio

Niko sembra aver voltato pagina e aver chiuso con il passato. Il ragazzo ha deciso di cominciare una nuova vita con Valeria, con cui le cose sembrano andare a gonfie vele e farsi sempre più serie. La situazione, come era prevedibile, ha fatto crollare Manuela, che non riesce proprio a soffocare i suoi sentimenti per l’avvocato. Serena avrà un nuovo confronto con la sorella e cercherà di spingerla ad andare avanti e a lasciare da parte il suo amore per il Poggi, che sembrerà essere diventato ora davvero impossibile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 aprile 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.