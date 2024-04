Un Posto al Sole Anticipazioni 18 aprile 2024: Silvia è gelosa di Michele e Fabiana. Mariella se ne accorge!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 18 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che il ritorno di Fabiana farà scattare la gelosia di Silvia. Mariella se ne rende conto e indaga...

La vita di Silvia e Michele, dopo il viaggio a Indica, non è più la stessa. Nella puntata di Un Posto al Sole che vedremo su Rai3, alle ore 20.50, il 18 aprile 2024, la Graziani mal tollererà un ritorno inaspettato a Napoli. Le Anticipazioni dell’episodio ci rivelano che Michele accoglierà con grande felicità Fabiana, che gli farà di nuovo visita. Silvia non ne sarà per nulla contenta e anzi comincerà a dimostrare una forte gelosia, che non sfuggirà agli occhi di Mariella. Intanto Rosa continuerà a essere in pericolo e Damiano giurerà di proteggere lei e Manuel. Il Renda farà di tutto per scoprire chi ci sia dietro alle minacce che la sua ex sta ricevendo ormai da mesi. Marina invece continuerà a sentirsi inadeguata al suo ruolo di madre. La Giordano si sentirà troppo avanti con l’età per fare da mamma a Tommy e penserà che la stessa cosa valga per Roberto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia è gelosa di Michele

Silvia ha deciso di non pensare a quello che è successo con Michele e di dimenticare di essersi lasciata andare alla passione con il suo ex. Tornata a Napoli, la Graziani ha continuato la sua vita insieme a Giancarlo ma quanto successo l’ha condizionata così tanto da aver creato una situazione di tensione tra di loro. E le cose diventeranno sempre più complicate con il ritorno di Fabiana a Napoli. Il Saviani ne sarà felicissimo mentre Silvia non potrà fare a meno di provare una forte gelosia. Mariella si accorgerà di questo piccolo particolare e osserverà le mosse dell’amica con grande attenzione e curiosità, convinta che la donna le stia nascondendo qualcosa.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Damiano pronto a tutto per proteggere Rosa

Rosa è di nuovo in pericolo e Damiano è furioso di non poter essere là, insieme a lei, per tenere la situazione sotto controllo. Il Renda è stato “cacciato” dalla Picariello, convinta di non poter più gestire una situazione così delicata con il compagno di una volta. Rosa si è infatti resa conto che vivere con il suo ex non ha fatto altro che acuire i suoi sentimenti e renderla triste per non poterli coronare. Ma proprio quando il poliziotto è uscito dal suo appartamento ecco che i suoi nemici sono tornati di nuovo all’attacco, pronti a mandarla via con le cattive. Il padre di Manuel, molto in ansia per quello che sta succedendo, deciderà di fare di tutto – anche se a distanza – per impedire che la sua famiglia venga anche solo scalfita e penserà a un modo per avere informazioni dettagliate su chi possa essere la banda che minaccia i suoi cari.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina in crisi

Un gesto di Tommy ha messo in crisi Marina. La Giordano ha cominciato a pensare che fare da madre a un bimbo così piccolo, non sia poi così adatto per la sua età. La manager continuerà a credere che non sia di certo facile e forse nemmeno giusto che un bambino abbia dei genitori così avanti con l’età e rifletterà sul fatto che forse sarebbe il caso di mollare la presa. Il discorso non varrà solo per lei ma anche per Roberto. Entrambi sono diventati troppo grandi per poter essere davvero la mamma e il papà di Tommaso.

