Un Posto al Sole Anticipazioni 19 aprile 2024: Damiano chiede aiuto a Eduardo per proteggere Rosa

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 19 aprile 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Damiano chiederà a Eduardo di raccogliere informazioni in carcere per scoprire chi minaccia Rosa.

Damiano non ha alcuna intenzione di lasciare Rosa da sola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, che andrà in onda il 19 aprile 2024 su Rai3, alle ore 20.50, il Renda troverà un modo per aiutare la Picariello. Chiederà a Eduardo di raccogliere informazioni in carcere e scoprire chi possa essere il mandante delle minacce. Sabbiese prometterà di aiutare sia il suo amico sia sua sorella in questa ricerca della verità. Intanto anche Nunzio tenterà di trovare le informazioni che gli servono per stanare Flavio e scoprire il suo ruolo nell’incidente a Diana. Roberto invece lascerà senza parole Filippo con una richiesta inaspettata mentre tra Silvia e Giancarlo continuerà a esserci una grande tensione. Mariella, certa che la sua amica stia nascondendo qualcosa, tenterà di parlare con la Graziani e scoprire cosa sia successo. La mamma di Rossella riuscirà a rivelarle di aver baciato Michele?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Damiano chiede aiuto a Eduardo per proteggere Rosa

Rosa è di nuovo in pericolo e Damiano non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Nonostante ora non viva più con lei e non possa proteggerla da vicino come avrebbe voluto, il Renda non vuole mollare la presa ed è deciso a fare di tutto per impedire che venga fatto del male alla sua ex compagna e a suo figlio. Il poliziotto penserà di rivolgersi a Eduardo per trovare informazioni utili a stanare chi ci sia dietro alle minacce che la Picariello sta ricevendo da qualche mese a questa parte. Sabbiese prometterà di fare domande e ricerche in carcere e di fornire, si spera presto, novità utili all’amico. Ma Eduardo riuscirà davvero ad aiutare Damiano e Rosa in questa lotta o, senza neanche volerlo, sarà Nunzio a dare loro una grande mano?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio non molla la presa su Flavio

Damiano e Nunzio sono alla ricerca, senza saperlo, di informazioni sulla stessa persona. Mentre il Renda vuole proteggere Rosa, il Cammarota vuole avere la conferma che Flavio Bianchi sia coinvolto nell’incidente che ha portato Diana in ospedale. Lo chef sarà più che mai determinato a trovare le prove di cui ha bisogno e potrà contare su Marta, sua alleata in questa ricerca. Intanto Roberto, provato dalle crisi di Marina, chiederà a Filippo un favore molto importante, che lascerà il Sartori completamente senza parole. Di che richiesta si tratterà? C’entreranno per caso Tommaso o Ida?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella pungola Silvia

Silvia è gelosa di Michele e Mariella si è accorta che qualcosa non va. La Graziani non è riuscita a mascherare il suo disappunto davanti al ritorno, inaspettato, di Fabiana ma soprattutto non è stata capace e non lo sarà ancora di riportare la pace e la tranquillità tra lei e Giancarlo. L’Altieri cercherà di capire cos’abbia la sua amica e come mai sia così tanto turbata dall’arrivo dell’amica del suo ex marito. Per lei sarà chiaro che debba essere successo qualcosa che la mamma di Rossella non intende dirle. Decisa a capire cosa la turbi, la vigilessa pungolerà Silvia, che potrebbe capitolare e confessarle di aver baciato il Saviani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 15 al 19 aprile 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.