Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Anticipazioni TV

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?

Silvia Farris

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa si lascia guidare dal cuore, chi sceglierà tra Pino e Damiano?

Per Rosa è il momento di fare delle scelte e stavolta di farle con il cuore. Questo succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 17 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3. La Picariello sarà sì di nuovo divisa tra Pino, che sta cercando di riconquistarla, e Damiano, per cui ha ancora dei sentimenti, ma stavolta deciderà di fare le sue mosse con più determinazione. Intanto Alberto continuerà a non accorgersi della dipendenza di Gianluca nonostante il loro rapporto migliori a vista d’occhio mentre Giulia, preoccupata di lasciare Luca a casa da solo, troverà un aiuto in Renato. Alfredo invece continuerà a nascondersi da Cotugno che senza il suo domestico sarà sempre più in difficoltà. Ecco nel dettaglio cosa vedremo nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 17 ottobre 2025: Rosa pronta a fare la sua scelta… con il cuore

Rosa e Pino si sono lasciati e questo perché la Picariello non ha sopportato il comportamento del postino, particolarmente infastidito da Eduardo e Clara. La madre di Manuel non può permettere che il suo compagno non accetti la sua famiglia e Pino sembra averlo capito, visto che cercherà di riconquistare la sua amata. Rosa ha però un altro motivo per tenersi a distanza da lui: i sentimenti che ancora prova per Damiano. La madre di Manuel capirà di dover prendere una decisione con il cuore e non con la ragione ma soprattutto che stavolta sia definitiva e non la lasci di nuovo in equilibrio precario. Ma chi sceglierà tra Pino e Damiano? Oppure ci lascerà tutti senza parole scegliendo di non stare con nessuno dei due?

Un Posto al Sole Anticipazioni: tra Alberto e Gianluca va sempre meglio ma…

Alberto si sta impegnando a dimostrare a Gianluca di essere cambiato e sta tentando di recuperare il tempo perduto con lui. Palladini sta facendo veramente di tutto ma purtroppo, nonostante i suoi sforzi, non riuscirà a capire cosa davvero turbi suo figlio. Non si renderà conto che il giovane è tormentato da una dipendenza dall’alcol, che lo sta lentamente distruggendo. L’avvocato riuscirà, almeno in futuro, a capire che con il maggiore dei suoi rampolli deve stare più attento?

Renato in aiuto di Giulia, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa ha deciso di tornare a casa sua e ha lasciato la Terrazza. Giulia si è ritrovata di nuovo sola a gestire Luca e la situazione sta peggiorando di giorno in giorno. La Poggi avrà molta paura di lasciare il suo compagno da solo e rifletterà su come comportarsi. In suo soccorso correrà Renato, che si proporrà di darle una mano. Intanto Alfredo continuerà a tenersi nascosto da Cotugno, che impazzirà all’idea di non avere più il suo domestico accanto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 13 al 17 ottobre 2025

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.

Un Posto al Sole
Un Posto al Sole
Silvia Farris
