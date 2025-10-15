Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2025: Mariella spiazza Claudia con una richiesta spietata, ecco quale

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 ottobre 2025 su Rai3. Ecco le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Mariella ha preso una decisione sconvolgente che avrà delle ripercussioni durissime su Claudia e Guido. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 16 ottobre 2025, alle ore 20.50 su Rai3, l’Altieri chiederà alla Costa di rompere l’amicizia con il Del Bue e di non farsi più vedere accanto a lui. L’attrice rimarrà di sasso ma deciderà di accontentare la vigilessa per permettere al suo ex innamorato di riavere la sua famiglia? Intanto Pino cercherà di riconquistare Rosa e per riuscirci farà un gesto molto romantico per lei mentre Damiano non si arrenderà alla fine della sua relazione con Viola e tenterà di ricucire il loro legame. Manuela invece si appresterà a sostenere il suo ultimo esame; la laurea si avvicina. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 ottobre 2025: Mariella sconvolge Claudia

Guido ha pregato Mariella di non vanificare le conquiste che entrambi hanno fatto e che stavano portando i due a ricostruire la loro famiglia. Purtroppo però l’Altieri è troppo spaventata da quello che ha visto e teme che la presenza di Claudia, tornata a Napoli, faccia scattare di nuovo qualcosa nel suo ex marito. Aizzata da Bice, che non vuole vederla soffrire, Mariella ha preso la decisione di affrontare la Costa e di farle una richiesta sconvolgente: rompere ogni rapporto anche di amicizia, con Guido. Claudia rimarrà senza parole e chissà se accetterà questa preghiera per dare una mano al suo amico, ora più che mai in grande difficoltà.

Pino alla riconquista di Rosa, ecco cosa vedremo nella puntata di Un Posto al Sole

Rosa e Pino sono al capolinea. La Picariello ha messo in chiaro le cose con il suo innamorato e lo ha spinto ad andarsene se non intende accettare, in toto, la sua famiglia. Il postino si è trovato con la porta sbattuta in faccia e con una Rosa furiosa con lui ma in intende gettare la spugna. Cercherà di riconquistare la sua amata facendo un grande gesto romantico. Ma basterà? Intanto Damiano non si arrenderà alla fine con Viola e tenterà di ricucire il loro rapporto. Come finirà per il Renda e per la sua ex compagna e madre di suo figlio?

Un Posto al Sole: Manuela pronta a laurearsi

Grazie all’aiuto di Serena, Manuela è riuscita a liberarsi della presenza – diventata un po’ troppo ingombrante – di Renato. La Cirillo potrà quindi concentrarsi a studiare per l’ultimo esame universitario. La ragazza si sta avviando verso la laurea, dopo la quale – molto probabilmente – potrà cominciare a pensare all’organizzazione del suo matrimonio con Niko. I due non vedono l’ora di camminare verso la navata dove verranno dichiarati marito e moglie. Ma quando arriveranno questi due momenti così speciali per la gemella di Micaela?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.