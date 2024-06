Un Posto al Sole Anticipazioni 14 giugno 2024: Clara ed Eduardo sull'altare ma le nozze finiranno nel sangue?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda il 14 giugno 2024 su Rai3, ci rivelano che nell’episodio della Soap Clara ed Eduardo saranno pronti a sposarsi ma Alberto potrebbe trasformare tutto in tragedia...

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 14 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Clara ed Eduardo saranno pronti a convolare a nozze. I due ragazzi diventeranno marito e moglie ma il loro sogno potrebbe presto essere distrutto. Alberto è ancora in agguato e potrebbe presto intervenire per frenare i due e per prendersi Federico. Intanto tra Marina e Roberto le cose si sono complicate e tra loro continua a esserci una forte tensione. Ida non vedrà l’ora che tutta questa situazione finisca e pregusterà il momento in cui sarà di nuovo ufficialmente la mamma di Tommaso. La ragazza verrà però sconvolta da una proposta completamente inaspettata da parte di Diego. Nunzio e Rossella sembreranno invece sempre più lontani mentre tra Silvia e Michele andrà tutto a gonfie vele, tanto da farli pensare a una vacanza insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara ed Eduardo sposi ma…

Il giorno delle nozze tra Clara ed Eduardo è arrivato. I due percorreranno la navata della chiesa e presto diventeranno marito e moglie. C’è grande emozione ma anche grande tensione nell’aria, visto che Alberto non ha ancora chiarito la sua posizione. Il Palladini potrebbe uscire allo scoperto proprio nel momento meno opportuno per la Curcio, mettendola definitivamente nei guai. Purtroppo ci aspettiamo di tutto da parte dell’avvocato, che sicuramente non rinuncerà alla custodia di Federico e non permetterà alla sua ex compagna di lasciare Napoli con il loro bambino al seguito. Il matrimonio della nostra dolce Clara potrebbe presto trasformarsi in tragedia… staremo a vedere.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida sconvolta da una proposta di Diego

Roberto ha ritirato la denuncia contro Raffaele ma nonostante questo gesto, inaspettato e molto gradito, Palazzo Palladini non ha ancora ritrovato la pace. Ferri non riuscirà a tranquillizzarsi, non con Lara tornata all’arrembaggio e con Ida convinta di poter ottenere i suoi diritti di madre su Tommaso. Questa situazione finirà per creare una forte tensione con Marina, che parrà essere più lucida e disposta al dialogo. La cosa non piacerà per nulla all’imprenditore, deciso a prendersi la sua rivincita sulla Kovalenko.

Ida intanto sarà convinta di aver finalmente trovato la chance per ottenere di nuovo i suoi diritti di madre. La ragazza pregusterà il momento in cui, finalmente, potrà riabbracciare il suo bambino e vivere con lui felice. Una novità la farà però tremare. Una proposta di Diego, completamente inattesa, la sconvolgerà totalmente e la lascerà senza parole. Di cosa si tratterà? Sarà per caso una proposta di matrimonio?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele e Silvia in partenza

La storia d’amore tra Nunzio e Rossella non sta andando per il meglio. I due ragazzi si stanno allontanando sempre di più e sembra che nel cuore del Cammarota si stia insinuando Diana. L’architetto dovrà affrontare un lungo periodo di riabilitazione ma potrà contare sull’aiuto dello chef, che le starà sempre accanto. Per Ross sarà un grosso ostacolo e forse per la ragazza e il suo amato amico sarà tempo di dirsi addio. Tra Silvia e Michele invece andrà tutto per il meglio. I due, ritrovata e persino migliorata la sintonia di un tempo, penseranno a una vacanza da fare insieme e non vedranno l’ora di partire.

