Un Posto al Sole Anticipazioni 11 giugno 2024: Ornella sa tutto. Luca è nei guai!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole, in onda l’11 giugno 2024 su Rai3, ci rivelano che nell’episodio della Soap, Ornella scoprirà tutta la verità su Luca mentre Marina e Roberto vivranno una profonda crisi e avranno paura di perdere per sempre Tommaso.

Le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole in onda l’11 giugno 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Ornella avrà la verità in pugno. Dopo il confronto con Giulia, la Bruni avrà la certezza che Luca non stia bene e che la sua salute stia peggiorando di giorno in giorno. Cosa farà ora la dottoressa? Affronterà il suo collega e metterà in pericolo il suo posto di lavoro e la sua carriera, nel tentativo di aiutare lui e i suoi pazienti? Intanto Guido penserà di rimettersi in forma e sarà disposto a ogni sforzo per riuscirci. Il Del Bue troverà una compagna di allenamenti molto speciale. Dopo la decisione di Lara, Roberto andrà in crisi e pure Marina non sarà più in grado di mantenere la calma. Entrambi saranno molto spaventati dal perdere Tommaso, ora che la situazione sta evolvendo in favore di Ida.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella mette Luca in pericolo?

Ornella ha scoperto tutto. Il segreto di Luca non è più tale per la Bruni, che ha costretto Giulia a rivelarle tutto e a non mentire. La Poggi ha dovuto rivelare che il suo amico soffre di una grave malattia degenerativa e che i suoi vuoti di memoria sono dovuti purtroppo proprio a questo. La dottoressa sarà molto preoccupata per il medico e potrebbe persino mettere in pericolo il suo lavoro e la sua carriera, se dovesse decidere di rivelare tutto alla commissione medica. Ornella molto probabilmente cercherà di parlare con il De Santis e di convincerlo a farsi indietro per non creare problemi con i suoi pazienti ma il dottore, che per mesi ha negato di stare male, potrebbe essere sordo ai suoi consigli e mettersi lui stesso nei guai.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido si rimette in forma

L’arrivo di Claudia a Napoli ha scatenato Guido e gli ha fatto battere il cuore. Il Del Bue è sempre più lontano da Mariella, che teme davvero di aver perso l’amore del consorte e che il loro matrimonio sia in crisi. A peggiorare la situazione e a far tremare l’Altieri ci si metterà un’altra decisione del vigile. Guido vorrà rimettersi in forma per diventare più piacente e troverà una compagna di allenamento speciale. A fargli compagnia in questo suo nuovo obiettivo sarà proprio la Costa e la cosa farà ingelosire più che mai Mariella.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina in piena crisi

Lara ha preso la sua decisione e sembra che la Martinelli abbia deciso di aiutare Ida, sostenendola nella sua denuncia. Roberto e Marina si troveranno in una profonda crisi e ora, più che mai, temeranno di perdere per sempre Tommaso. Ferri sarà sempre più furioso mentre la Giordano, stanca di lottare pure contro suo marito, potrebbe decidere di gettare un pochino la spugna. L’atteggiamento della manager finirà per migliore i rapporti con la stessa Ida o la situazione rimarrà invariata?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 giugno 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.