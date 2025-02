Un Posto al Sole Anticipazioni dal 10 al 14 febbraio 2025: Micaela pronta a mettere Niko alle strette

Anticipazioni TV

Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 10 al 14 febbraio 2025

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 10 al 14 febbraio 2025 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la prossima settimana.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco che cosa accadrà dal 10 al 14 febbraio 2025 su Rai 3

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ecco le Trame complete della Soap puntata per puntata

Puntata in onda Lunedì 10 febbraio 2025

Michele vuole concludere la sua inchiesta sullo sfruttamento dei lavoratori irregolare nell’azienda dei Gagliotti, entrando in possesso di una testimonianza visiva per chiudere il caso. La situazione, tuttavia, degenera e ci saranno ripercussioni sul giornalista e Assane. Nel frattempo, Giulia prova a rincuorare Luca che ha avuto un nuovo episodio legato all’avanzamento dall’Alzheimer ed è molto amareggiato ma sarà qualcun altro a tirargli su il morale. Intanto Mariella si prepara all’appuntamento con Mimmo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 10 febbraio 2025.

Puntata in onda Martedì 11 febbraio 2025

Rossella è ancora molto provata da tutto lo stress subito e ha un nuovo episodio preoccupante che allarma i suoi genitori, pronti ad intervenire al più presto. Michele, ignaro di quello che è successo nei campi dei Gagliotti, si mette sulle tracce di Assane e non può nascondere la sua preoccupazione. Mentre Roberto è stremato dalle conseguenze di ciò che è accaduto nei cantieri, Niko è certo di volersi trasferire da Valeria ma Jimmy non vuole assolutamente e si gioca la sua ultima carta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole dell’11 febbraio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 12 febbraio 2025

Rosa è sempre più in contrasto con il professore di inglese e cerca conforto in Damiano. Lui, tuttavia, è molto preso da altri pensieri e non riesce ad aiutarla. Rossella, invece, è pronta ad affrontare i suoi problemi dopo l’intervento dei parenti. Micaela, nel frattempo, scopre che Niko vuole trasferirsi da Valeria con Jimmy e va su tutte le furie. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 12 febbraio 2025.

Puntata in onda Giovedì 13 febbraio 2025

Rosa si sente molto in difficoltà dato che Damiano non la considera e le difficoltà della scuola serale aumentano. Pino è l’unico che sembra farla stare meglio. Micaela, invece, vuole impedire a Niko di portare Jimmy con sé a casa di Valeria. La Cirillo deve gestire anche il malumore di Samuel, certo che la sua ex abbia avuto una liaison di una notte con Fausto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2025.

Puntata in onda Venerdì 14 febbraio 2025

Rossella si prepara per un incontro davvero importante che la spinge a riflettere sulla sua situazione lavorativa, reagendo finalmente alle molestie di Fusco. Rosa, invece, si lascia andare all’amore con Pino trovando serenità per la prima volta dopo la storia con Damiano. Mentre nascono in lei anche nuove insicurezze e dubbi, Samuel si rende conto che Micaela non è stata sincera a proposito della storia di una notte con Fausto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Un Posto al Sole del 14 febbraio 2025.

