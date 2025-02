Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2025: Jimmy punta i piedi. Niko non lo porterà via da Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole dell'11 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Jimmy tenta il tutto per tutto per rimanere a Palazzo Palladini. Il suo piano riuscirà?

Un Posto al Sole ci aspetta con una nuova puntata l’11 febbraio 2025. Nell’episodio della Soap, in onda alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Jimmy determinato più che mai a non seguire i capricci di Valeria e a non trasferirsi dalla Paciello insieme al padre. Per rimanere a Palazzo Palladini, la sua casa da sempre, il ragazzino farà un’ultima decisiva mossa, che metterà Niko in grande difficoltà. Intanto Rossella continuerà a sentirsi sotto pressione e a essere fortemente stressata. Dopo l’ennesimo episodio di cedimento, Michele e Silvia decideranno di intervenire per aiutarla concretamente. Intanto Saviani, ignaro di quello che è accaduto nell’azienda dei Gagliotti, comincerà a chiedersi dove sia finito Assane mentre Roberto sarà sempre più in ansia a causa dell’incidente che ha messo in crisi i Cantieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni 11 febbraio 2025: Niko pronto ad andarsene

Niko lascerà Palazzo Palladini e molto presto. Poggi ha preso questa decisione dopo l’ennesimo scontro con suo padre. Renato non riesce a sopportare che suo figlio frequenti Valeria e sta facendo di tutto per riavvicinarlo a Manuela. I suoi interventi hanno però finito per scatenare l’ira dell’avvocato, che ha deciso di accettare la proposta della sua compagna e di lasciare la sua casa. Jimmy non ha però alcuna intenzione di andarsene e ha tentato di far cambiare idea al padre. Niko non si è fatto e non si farà convincere dal suo figlioletto e anzi darà sempre più retta a Valeria, che continuerà a pressarlo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Jimmy pronto a combattere per rimanere a Palazzo Palladini

Jimmy non è d’accordo con suo padre e vorrebbe rimanere a vivere a Palazzo Palladini. Il ragazzino non ha alcuna intenzione di lasciare la sua casa e di trasferirsi nell’appartamento di Valeria, lontano dai suoi nonni e dai suoi amici. Visto che Niko continuerà a essere sordo alle sue richieste e non darà retta neanche ai consigli di Manuela, Jimmy passerà all’attacco e giocherà un’ultima carta ancora nel suo mazzo: sua madre Micaela. Riuscirà la Cirillo a dargli una mano? Rossella subirà ancora le forti pressioni psicologiche inferte da Fusco ma stavolta, dopo l’ennesimo episodio preoccupante, sua madre e suo padre decideranno di intervenire per aiutarla a vincere questa terribile situazione.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Michele in ansia per Assane

Mentre Jimmy cercherà di escogitare un modo per rimanere a Palazzo Palladini, Roberto continuerà a crucciarsi per l’incidente che ha messo nei guai i Cantieri. Ferri non ha ancora trovato la soluzione per impedire che la sua azienda subisca un vero e proprio tracollo. Michele si è messo in pericolo con le sue stesse mani e presto scoprirà che la vendetta di Gagliotti è già in corso. Saviani, per il momento rimarrà all’oscuro di quanto accaduto nei terreni di Gennaro ma sarà molto preoccupato di non riuscire più a mettersi in contatto con Assane.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.