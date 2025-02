Un Posto al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2025: Rossella si rimette in piedi ed è pronta di nuovo a combattere!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 12 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Rossella troverà di nuovo il coraggio per affrontare i suoi problemi mentre Micaela, scoperto del trasferimento di Niko e Jimmy, andrà su tutte le furie.

Rossella è pronta di nuovo a combattere. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 febbraio 2025 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo la Graziani riprendere coraggio e decidere di affrontare di petto i problemi con Fusco. Ross riuscirà a superare le sue paure grazie all’aiuto di sua madre, suo padre e di Nunzio ma anche di Ornella, che ha trovato un’altra donna vittima dei tormenti del primario. Micaela, scoperto dell’intenzione di Niko di trasferirsi da Valeria insieme a Jimmy, andrà su tutte le furie. Rosa si troverà di nuovo in difficoltà con il suo professore d’inglese e chiederà l’aiuto di Damiano, che sarà però preso dai suoi pensieri.

Un Posto al Sole Anticipazioni 12 febbraio 2025: Rossella di nuovo pronta all’azione

Ornella potrebbe salvare Rossella e Michele e Silvia sono entrati in azione per aiutare la loro figlia, dopo l’ennesimo episodio preoccupante. Grazie all’aiuto dei suoi, al sostengo della Bruni e all’amore per Nunzio, Ross riprenderà coraggio e si sentirà pronta ad affrontare i problemi che le sta provocando Fusco. Riuscirà a trovare il sostegno della dottoressa Sacchi, anche lei vittima dei tormenti del primario, e a fermare il terribile dottore che sta diventando un incubo al San Raffaele?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Micaela è furiosa!

Jimmy ha puntato i piedi. Il ragazzino non vuole lasciare Palazzo Palladini per trasferirsi da Valeria ed è molto infastidito dal fatto che suo padre non lo stia nemmeno ascoltando. Niko è pungolato dalla sua compagna a cui non riesce proprio a dire di no ma così facendo sta creando una grande frattura tra lui e suo figlio. Il piccolo Poggi ha dovuto giocarsi l’ultima carta a sua disposizione: sua madre. Micaela, messa al corrente di quanto sta succedendo, andrà su tutte le furie e non sopporterà l’idea di doversi allontanare da Jimmy. La Cirillo metterà immediatamente i bastoni tra le ruote al suo ex innamorato e lo farà per bene, come sa fare lei.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa delusa da Damiano

Rosa tornerà a vivere dei momenti di grande tensione. Sarà tutta colpa del professore d’inglese della scuola serale che ha deciso di frequentare. La Picariello ha già incontrato grandi difficoltà con l'insegnante, che continuerà a farla sentire inadeguata. Rosa cercherà il sostegno di Damiano, speranzosa che il suo ex marito le possa dare un consiglio o semplicemente un incoraggiamento. Ma Renda sarà talmente tanto preso dalla sua situazione critica – è stato sia sospeso che denunciato – che non le darà nemmeno ascolto. La cosa renderà molto triste la mamma di Manuel.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 febbraio 2025.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.