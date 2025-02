Un Posto al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2025: Micaela si infuria e dichiara guerra a Niko. Jimmy non si tocca!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2025. Nell'episodio della Soap di Rai3, Micaela non permetterà a Niko di portare Jimmy via da Palazzo Palladini.

Nella puntata di Un Posto al Sole del 13 febbraio 2025, Micaela sarà una furia. Le anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che la Cirillo si metterà contro Niko e contro la sua decisione di portare Jimmy a vivere da Valeria. La gemella di Manuela farà valere le sue ragioni e cercherà di impedire al padre di suo figlio di portare via il ragazzino da casa sua, contro la sua volontà. Intanto Rosa sarà molto delusa dall’atteggiamento scostante e freddo di Damiano, che non riuscirà a sostenerla in un momento difficile che si troverà di nuovo a vivere. A cercare di tirarle su il morale ci penserà Pino. Intanto Samuel continuerà a essere tormentato dai suoi peggiori incubi e non riuscirà a mandare giù che Micaela sia andata a letto con Fausto. Lo chef non può ancora sapere che la ragazza gli ha mentito.

Un Posto al Sole Anticipazioni 13 febbraio 2025: Micaela pronta a fare guerra a Niko

Jimmy ha puntato i piedi e ha giocato un’ultima carta, che si è rivelata molto preziosa. Il bambino ha rivelato a sua madre dei piani di suo padre di trasferirsi a casa di Valeria. Il piccolo Poggi ha detto chiaramente alla Cirillo di non voler lasciare Palazzo Palladini e di voler rimanere a vivere vicino a lei e ai suoi nonni. Micaela si rivelerà perfettamente d’accordo con il figlio e si infurierà contro Niko per questa sua decisione, che non prende minimamente in considerazione la volontà di Jimmy né la sua. La gemella di Manuela sarà pronta a fare guerra all’ex e a impedirgli di fare un passo. Jimmy non si tocca e rimarrà a casa sua.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Samuel tormentato da Micaela

I tormenti di Samuel non finiscono mai. Il ragazzo ha tentato in tutti i modi di lasciarsi alle spalle la relazione con la Cirillo ma ogni volta che Micaela fa una moina, lui ci casca come una pera cotta. Stavolta però le cose si sono fatte tragiche. Tutta colpa di una mossa subdola della gemella di Manuela, che ha fatto credere al Piccirillo di essere stata a letto con Fausto. L’ignaro Fausto si troverà ad affrontare un furente Samuel e a non sapere neanche perché sia così arrabbiato con lui. Le bugie, che hanno sempre le gambe corte, verranno svelate e il giovane chef sarà ancora più infuriato.

Un Posto al Sole Trame e Anticipazioni: Rosa in difficoltà. Solo Pino la ascolta

Rosa si è trovata ad avere di nuovo problemi con il suo professore di inglese, che non la lascia nemmeno un po’ in pace. La Picariello ha cercato il sostengo di Damiano ma è rimasta molto delusa dal suo atteggiamento. Renda non l’ha nemmeno ascoltata, preso com’è dai suoi problemi, tra cui una denuncia. Per fortuna la mamma di Manuel potrà contare sull’aiuto di Pino, che correrà in suo soccorso, pronto a farle tornare il sorriso. Vi anticipiamo che il postino riuscirà a far tornare il sorriso alla sua amata e anche a farla sciogliere... quasi del tutto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.