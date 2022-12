Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca e Nunzio in difficoltà. Ecco cosa succederà nella Soap la Prossima Settimana

Anticipazioni TV

La prossima settimana sarà cruciale per Bianca e Nunzio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i figli di Franco dovranno prendere delle decisioni molto importanti per il loro imminente futuro. Ma queste finiranno per metterli nei guai. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi della Soap in onda su Rai3.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca in fuga con Antonello

La prossima settima sarà cruciale per il rapporto tra Bianca e Antonello. La Boschi scoprirà con orrore che dietro alla web challenge c'è lo zampino del suo amichetto e ne rimarrà molto scossa. Il buon cuore della figlia di Franco la spingerà però a non abbandonare il suo compagnetto di classe, ora più che mai bisognoso di affetto. Il ragazzino, ormai scoperto, dovrà pagare per le conseguenze del suo subdolo e pericoloso gioco. Antonello dovrà affrontare una denuncia a suo carico e Bianca comincerà a tremare. La nipotina di Giulia farà di tutto per proteggerlo e come ci rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole, finirà per mettersi lei stessa in pericolo. Pare infatti che deciderà di fuggire insieme a lui. Ovviamente Franco e Angela così come tutta la loro famiglia dovranno tentare di evitare il peggio e vi assicuriamo che nei prossimi episodi della Soap vivremo dei momenti davvero al cardiopalma.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio deluso dalla decisione di Chiara di non tornare per Natale

La prossima settimana sarà fondamentale anche per il rapporto tra Nunzio e Alice. La Pergolesi è partita all'attacco e vuole conquistare il cuore del bel cuoco. E sembra destinata a riuscirci. A darle inconsapevolmente una mano sarà Chiara. All'inizio della settima prossima, scopriremo che la Petrone avrà preso la decisione di non tornare a Napoli per Natale. Chiara rinuncerà al permesso concessole dalla clinica e di non fare ritorno a casa. Rivelerà a Nunzio di non sentirsi pronta a passare le vacanze nella sua città, per non sentire ancora di più la mancanza di suo padre e il senso di colpa per averne causato la morte. Il Cammarota sarà molto deluso da lei e da questa sua scelta, che impedirà loro di passare del prezioso tempo insieme. Questo lo spingerà a vedere con diversi occhi la nipotina di Marina, che invece che causargli problemi e rabbia, gli sta dando quella leggerezza di cui ha tanto bisogno.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio si lascia andare con Alice ma Chiara...

Dopo essersi arrabbiato con Chiara, Nunzio – come vi abbiamo detto – si lascerà coinvolgere da Alice e dalla sua spensieratezza. I due passeranno sempre più tempo insieme e alla fine sembra proprio che tra loro scoppierà la passione. Ma attenzione perché sono previste sorprese sgradite. Chiara potrebbe cambiare idea e presentarsi a casa del fidanzato, per stare con lui a Natale. La Petrone coglierà il suo uomo insieme a un'altra donna oppure non vedrà nulla ma metterà comunque il Cammarota in difficoltà? Siamo propensi a pensare che l'opzione più probabile sia la seconda. Secondo il nostro intuito, Nunzio finirà per baciare – o peggio – Alice proprio poco prima che la sua compagna faccia capolino e passerà tutte le feste a interrogarsi su quanto successo e se rivelare o meno alla futura moglie, di questo momento di debolezza. Ma ci chiediamo anche un'altra cosa. Sarà davvero solo un momento di debolezza oppure il bel figlio di Franco comincerà a riflettere sul fatto che la sua relazione con Chiara non possa più andare avanti? Lo scopriremo molto presto.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.