Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 settembre 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina è sconvolta da una mail e il suo rapporto con Roberto rischia di vacillare. Il Ferri decide di intervenire e di salvare la situazione.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 settembre 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.50 su Rai3: Nunzio non ha abbandonato il suo obiettivo, quello di trovare Chiara. Il ragazzo non ha smesso di cercarla e aspetta con ansia di avere delle informazioni da parte del detective privato che ha assoldato. Il rapporto di Marina e Fabrizio viene messo a rischio da una mail, arrivata alla Giordano. Per fortuna Ferri trova immediatamente una soluzione per impedire che la loro relazione naufraghi così facilmente. Intanto Alberto rivela a Mastro Peppe, giunto a Palazzo Palladini per alcuni lavori di ristrutturazione del seminterrato, i suoi progetti futuri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio non demorde, troverà Chiara

Nunzio è alla ricerca di Chiara e ha fatto di tutto, anche tornare a vecchi suoi vizi, per trovare i soldi per pagare un detective privato. Il ragazzo non ha alcuna intenzione di rinunciare a sapere dove si sia nascosta la Petrone che, all'ultimo, ha deciso di partire senza di lui, per non rovinargli la vita. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Cammarota non vedrà l'ora di avere notizie dal detective che ha assoldato per indagare. In cuor suo è convinto che riuscirà a trovare la sua fidanzata e la convincerà a non abbandonarlo mai più.

Marina sconvolta da una mail in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 novembre 2022

Marina e Roberto stanno vivendo il loro amore. La Giordano ha deciso di trasferirsi a Palazzo Palladini e di convivere con il suo compagno. Una scelta che non è stata semplice ma che sembra ripagare entrambi. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il loro amore è destinato a essere scosso. Marina riceverà una sgraditissima mail che la lascerà senza parole e che rischierà di far tremare il suo rapporto con il compagno. Roberto dovrà intervenire immediatamente, prima che sia troppo tardi. Il Ferri, con un'allettante proposta, riuscirà ad arginare i danni. Ma quale sarà il contenuto di questo messaggio? Chi vorrà separare i due, ora che Lara è fuori dai giochi?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Alberto ha dei nuovi piani in mente

Alberto Palladini sta tornando protagonista delle trame di Upas. Dopo aver cercato di convincere Niko – ma senza successo – ad abbandonare la sua guerra legale contro Micaela, l'avvocato è pronto a occuparsi della ristrutturazione del seminterrato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che svelerà a mastro Peppe, arrivato a Palazzo Palladini per occuparsene, i suoi progetti futuri. Cosa avrà in mente? Cercherà di mettere mano all'appartamentino di Samuel, una volta appartenuto a Patrizio e Vittorio?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 settembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.