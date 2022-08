Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2022: Nunzio alla ricerca di Chiara ma potrebbe mettersi nei guai!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 agosto 2022. Nelle Trame della Soap in onda su Rai3, Nunzio vuole trovare Chiara a tutti i costi ma rischia di fare qualche passo falso. Intanto Lara deve lasciare Napoli per mantenere fede al patto con Marina.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 agosto 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio è disperato. La decisione di Chiara di partire senza di lui, ha lasciato il ragazzo distrutto e senza parole. Deciso a ritrovarla e a riprendersi la sua vita costi quel che costi, il Cammarota potrebbe perdere il controllo. Dopo l'accordo economico stipulato con Marina, Lara sembra costretta a lasciare Napoli e dire per sempre addio a Roberto. Intanto Speranza continua a indagare sul caseificio ed è pronta a mettere in atto la sua missione per prelevare dei campioni di sangue dalle bufale. La ragazza è sicura dell'appoggio di Guido, Mariella e di Castrese. I tre dovranno distrarre il padre ma qualcosa sfuggirà al loro controllo.

Nunzio alla ricerca di Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 agosto 2022

Chiara ha abbandonato Nunzio decidendo di partire da sola. La ragazza ha dato retta alle parole di Katia e pur con il cuore a pezzi, ha scelto di non rovinare la vita del suo fidanzato. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Nunzio non si darà pace. Il ragazzo vorrà a tutti i costi ritrovare la sua amata. La spasmodica ricerca della Petrone si trasformerà in un vero tormento per il Cammarota. In crisi e completamente a pezzi, il figlio adottivo di Franco potrebbe perdere la testa e fare qualche passo falso o incauto, pur di riabbracciare Chiara. Qualcuno riuscirà a calmarlo e a farlo ragionare?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara pronta a lasciare Napoli

Marina e Lara hanno stretto un accordo segreto. Si tratta di un patto economico in cui la Giordano ha promesso dei soldi alla sua rivale ma in cambio la Martinelli dovrà fare qualcosa per lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Lara dovrà fare le valigie e lasciare Napoli. Deciderà davvero di andarsene e lo farà per sempre oppure fingerà di lasciare la città e comparirà quando meno ce lo aspettiamo? E Roberto come reagirà alla partenza della madre di suo figlio? Le Trame di Upas si infittiscono.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Speranza in missione ma qualcosa potrebbe andare storto

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Speranza sarà pronto a portare avanti la sua missione. La ragazza, insospettita, vuole indagare sulla salute delle bufale del caseificio di famiglia e conta sull'aiuto di Guido, Mariella e Castrese, per distrarre Espedito e poter prelevare alcuni campioni di sangue dagli animali. Qualcosa però potrebbe non andare come da lei sperato. Cosa succederà?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'1 al 5 agosto 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.