Un Posto al Sole Anticipazioni 9 marzo 2022: Renato al salvataggio di Jimmy...

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Renato si farà avanti per trovare una soluzione ai problemi di Niko e Jimmy.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la situazione di Jimmy e di Micaela ha messo in allarme tutto Palazzo Palladini. Niko non sa cosa fare e vorrebbe presto trovare una soluzione per il bene di suo figlio. A prendere posizione sarà inaspettatamente Renato. Il Poggi prenderà una decisione spiazzante, per “salvare” il suo adorato nipotino. Intanto Chiara, sotto effetto di droghe, decide di affrontare Roberto. La ragazza si sente sicura di sé ma non si rende conto che così facendo, rischia di mettersi ancora più nei guai. Rossella invece cerca di mantenere la calma davanti a Virginia. La moglie di Crovi è una presenza sempre più invadente e per Ross è ormai diventata un problema.

Renato al salvataggio di Jimmy in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 marzo 2022

Niko ha bisogno di aiuto. Il desiderio di Micaela di portare Jimmy a Berlino ha spiazzato l'avvocato, che non sa davvero come comportarsi. Suo figlio sembra entusiasta di passare del tempo con sua madre e ovviamente non vorrebbe privarlo di questa opportunità... non certo dopo aver scoperto dei problemi della Cirillo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a prendere posizione sarà Renato. Chiamato in causa dal figlio, il Poggi senior si farà avanti con una proposta inaspettata. Farà di tutto pur di “salvare” il futuro del suo adorato nipotino. Ma cosa avrà in mente? Il suo intervento sarà risolutivo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Chiara, drogata, affronta Roberto

Roberto e Lara non smettono di prendersi gioco di Chiara. Il loro obiettivo è quello di mettere le mani sul gruppo Petrone e di liberarsi della ragazza. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara non vorrà arrendersi e che, dopo aver assunto la droga, si farà avanti con il Ferri. Lo affronterà di petto, senza però rendersi conto che così facendo rischia di mettersi ancora più nei guai. Se infatti Roberto si accorgesse della sua dipendenza, potrebbe approfittare della situazione per metterla definitivamente in un angolo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella stanca della presenza di Virginia

L'arrivo di Virginia a Napoli e al San Filippo, ha messo Rossella in difficoltà. Ross non riesce proprio a sopportare la presenza della sua rivale e continua a sentirsi in netto svantaggio davanti a lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, nella puntata del 9 marzo 2022. la situazione della Graziani rimarrà purtroppo invariata. La giovane cercherà di uscire dall'angolo in cui Virginia l'ha relegata ma non sarà facile. A peggiorare la situazione ci si mette pure Riccardo, incapace anche lui di tenere testa alla sua consorte.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 marzo 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.