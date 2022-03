Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2022: Niko ha bisogno di aiuto. Cosa ne sarà di Jimmy?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'8 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Niko non sa cosa rispondere a Micaela e chiede aiuto ai suoi genitori.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 marzo 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Manuela ha rivelato a Serena il segreto di Micaela ma la sua gemella non riesce ancora a parlare apertamente con la sua famiglia, del terribile dramma che sta vivendo. Niko, scoperto che la sua ex ha chiesto a Jimmy di trasferirsi con lei a Berlino, non sa come comportarsi davanti a questa richiesta. Per questo chiede aiuto a Giulia e a Renato. Nunzio è sempre più furioso con Roberto mentre Lara, subdolamente, si prende gioco di Chiara. La Petrone rischia di finire completamente nei guai.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Micaela vive un profondo dramma

Il ritorno a Napoli delle gemelle Cirillo nasconde un terribile retroscena. Manuela ha rivelato a Serena il segreto di Micaela. La ragazza sta vivendo un terribile dramma, che ha condizionato totalmente la sua vita. È per questo che ha deciso di portare con sé Jimmy a Berlino, nella speranza di recuperare – in extremis – il rapporto con suo figlio. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Micaela, molto orgogliosa, non riuscirà ancora a parlare apertamente con la sua famiglia, di quanto le sta succedendo e cercherà anzi di mostrarsi forte e determinata. Avrà infatti paura che le sue debolezze possano venire a galla e che tutti la pensino molto in difficoltà.

Niko ha bisogno di aiuto in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 marzo 2022

La richiesta di Micaela di portare Jimmy a Berlino con lei, ha attirato il piccolo e lasciato di stucco Niko. Viste le condizioni della sua ex e le difficoltà che dovrà presto affrontare, il Poggi non sa davvero cosa fare e cosa rispondere. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il giovane avvocato avrà bisogno di chiedere consiglio ai suoi genitori. Giulia e Renato, a conoscenza di tutto l'impegno del loro figlio, per crescere Jimmy, dovranno far ricorso a tutta la loro saggezza per dargli i giusti consigli. Come si concluderà questa vicenda?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio contro Franco, Lara contro Chiara

Nunzio non riesce più a trattenere il suo sdegno per Roberto. Non si tratta di un'inimicizia solo sul lavoro. Ora che Ferri ha preso di mira Chiara e non nasconde di volerla fare fuori e prendere il totale controllo del gruppo Petrone, il Cammarota non intende più nasconde il suo odio contro il manager. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il confronto tra i due continuerà a essere serratissimo mentre Lara, subdola, non smetterà di tormentare e prendersi gioco di Chiara, nella speranza di farla definitivamente capitolare.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.