Un Posto al Sole Anticipazioni dal 7 all'11 marzo 2022: Dramma a casa Poggi. In bilico il futuro di Jimmy

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 7 all'11 marzo 2022.

Vediamo insieme le Anticipazioni della soap Un Posto al Sole, riguardo alle Trame delle Puntate Inedite in onda dal 7 all'11 marzo 2022 su Rai3 sempre a partire dalle 20.45.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 7 all'11 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 7 marzo 2022

Manuela confida a Serena qual è il segreto della gemella, Niko viene a sapere della proposta di Micaela a Jimmy di trasferirsi a Berlino. Con la complicità di Lara, Ferri continua a portare avanti il suo piano per distruggere Chiara Petrone. Colpevole di aver commesso un errore nell'educazione di Lollo, Guido subirà una severa punizione da parte di Mariella.

Puntata in onda Martedì 8 marzo 2022

Micaela continua a tenere nascosto il proprio dramma e fatica a mostrarsi fragile, Niko cerca il supporto dei genitori per capire come comportarsi davanti alle richieste della donna. Mentre il rancore che Nunzio nutre nei confronti di Ferri cresce sempre più, Lara è abile a manipolare Chiara che si troverà ancora una volta a un passo dal baratro.

Puntata in onda Mercoledì 9 marzo 2022

Temendo che Jimmy possa cedere alla richiesta di Micaela e partire per Berlino, Renato prenderà una controversa iniziativa. Resa più battagliera dalla cocaina, Chiara riesce a tener testa a Roberto ma rischia di compromettere nuovamente la relazione con Nunzio. La presenza di Virginia è un'ombra sempre più presente tra Rossella e Riccardo.

Puntata in onda Giovedì 10 marzo 2022

Il ritorno di Micaela nella vita del piccolo Jimmy inizia a creare scompiglio in casa Poggi, suscitando tensioni e distanza persino tra Niko e Renato. Intanto, Patrizio riflette su una decisione importante che potrebbe cambiare positivamente la sua vita, mentre Rossella verrà colta di sorpresa da un'insolita capacità di Virginia che la spronerà a mettersi in competizione con la donna.

Puntata in onda Venerdì 11 marzo 2022

Patrizio vuole lasciare Napoli, ma Raffaele - contrario - finirà a scontrarsi con Ornella. Decisa a non perdere Jimmy, Giulia cercherà il supporto di Serena, mentre Niko si sentirà sempre più sotto pressione. Rossella continua la sua competizione con Virginia, ma inizia a sentirne il peso. Dopo aver mentito a Riccardo sul saper giocare a biliardo, la ragazza dovrà trovare il prima possibile una soluzione per tirarsi fuori dal guaio in cui si è cacciata!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.