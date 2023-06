Un Posto al Sole Anticipazioni 7 giugno 2023: Michele scopre il segreto di Luca. E ora?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele troverà le medicine di Luca mentre Rosa sarà gelosa di Clara.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 7 giugno 2023 ci rivelano che Michele scoprirà il segreto di Luca. Il Saviani troverà la prova che il suo amico sta male e che non vuole che nessuno lo sappia. Intanto Filippo è costretto a modificare la proposta di lavoro, per accontentare Viola mentre Rosa si renderà conto che nonostante vengano dallo stesso quartiere, lei e Clara sono molto diverse. La Curcio intanto cercherà di trovare un nuovo lavoro.

Michele scopre il segreto di Luca: Anticipazioni Un Posto al Sole del 7 giugno 2023

Luca è malato. È ormai chiaro che il De Santis sia affetto da una grave malattia, di cui non vuole parlare con nessuno ma che rischia di compromettere la sua vita. Il suo segreto rischia però di metterlo in grande difficoltà. Nella puntata di Un Posto al Sole del 7 giugno 2023, Michele scoprirà con grande preoccupazione che il suo amico non è stato del tutto sincero con lui. Il Saviani troverà, nel cestino, la confezione di medicinali che Luca è costretto ad assumere e dovrà trovare il momento giusto per parlargliene.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo in difficoltà a causa di Viola

Ornella è sconvolta da Viola ed Eugenio e ha ormai capito che il rapporto tra i due non è migliorato. La Bruni ne ha avuto certezza osservando gli strani comportamenti di sua figlia e suo genero. Viola ha infatti deciso di accettare la proposta di lavoro di Filippo. Il Sartori si troverà però in difficoltà proprio a causa di questo. Per andare incontro alle esigenze della giovane Bruni, dovrà rivedere i suoi piani.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Rosa gelosa di Clara?

Clara si sta lasciando consolare da Eduardo ma per il momento tra i due c'è solo una grande amicizia. Il Sabbiese ha però altre mire e cercherà di approfittare della confusione della Curcio, per conquistare il suo cuore. Clara, per distrarsi dagli eventi e per avere i soldi necessari per cavarsela da sola e allevare Federico, si metterà alla ricerca di un nuovo lavoro. Rosa invece potrebbe cominciare a provare una certa gelosia nei confronti della sua amica d'infanzia. La donna capirà che, nonostante vengano dallo stesso quartiere, Clara ha vissuto una vita molto diversa dalla sua e tra le due sembra esserci un grande divario.

