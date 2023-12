Un Posto al Sole Anticipazioni 7 dicembre 2023: Marina e Roberto ripiombano nell'incubo Lara e Ida peggiora le cose

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Marina e Roberto si troveranno a fare di nuovo i conti con l'incubo Lara. Stavolta cosa dovranno affrontare?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Marina e Roberto finiscono per vivere di nuovo un terribile incubo. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Ferri avranno a che fare, in qualche modo, ancora con Lara. A peggiorare le cose ci si metterà Ida, sempre più vicina a Diego. Intanto Eugenio, dispiaciuto per la distanza che si è creata tra lui e Viola, farà una proposta inattesa a Lucia mentre Niko cercherà di dare il suo sostegno ad Alberto, in ansia per il suo Federico. Ma stare vicino al Palladini in questo periodo, non sarà un’impresa tanto facile, anzi impossibile.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto di nuovo in preda agli incubi

Marina e Roberto dovranno rivedere i loro piani per Natale. Sembra infatti che l’incubo Lara non sia finito. I Ferri scopriranno qualcosa di molto importante e inquietante sulla Martinelli e potrebbero dover di nuovo affrontare il pericolo costituito dalla bionda. A peggiorare la situazione ci si metterà Ida, sempre più vicina a Diego e sempre più affiatata. La loro storia d’amore non può però decollare, non per Roberto e sua moglie.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio soffre per la distanza da Viola

Eugenio e Viola si sono lasciati e il loro rapporto si è inevitabilmente deteriorato. Viola ha persino accusato l’ex marito di aver allontanato Damiano dall’arma solo per vendetta e ripicca. In realtà Nicotera non ha fatto niente di tutto ciò. Il Renda ha sì scatenato la sua ira ma non ha voluto punirlo sul lavoro per la sua relazione con la sua compagna. Eugenio anzi sta cominciando a soffrire per la distanza che si è creata con la figlia di Raffaele e, per risolvere qualcosa, farà a Lucia una proposta inaspettata.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko cerca di aiutare Alberto

Clara ha commesso un grave errore e sta cominciando a pensare che fuggire con Eduardo non sia stata una buona idea. La donna non sa però come risolvere questa situazione, ben consapevole che se tornasse a casa, non avrebbe un comitato di benvenuto ad attenderla. Alberto è infatti furioso e intrattabile. Il Palladini è in ansia per il suo Federico e Niko, preoccupato per lui, cercherà di dargli il suo sostegno. La cosa non sarà per nulla semplice, visto che Alberto è più che mai ingestibile.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.